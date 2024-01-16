Перехід на новий курсовий режим

Відтак, одним із важливих моментів стала успішна відмова від фіксованого курсу. Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в авторській колонці для 24 Каналу.

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Він повідомив, що за тривалого використання фіксований курс призводить до накопичення внутрішніх та зовнішніх дисбалансів, а це виливається у валютні кризи.

Що відомо про відмову від фіксованого курсу Наприкінці червня НБУ ухвалив Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування. Вже у жовтні НБУ запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Відтоді курс може рухатися в обидва боки, реагуючи на зміни в балансі попиту і пропозиції.

Які результати змін

Середньоденний обсяг операцій без участі НБУ у грудні – зріс втричі порівняно з вереснем . А спред між готівковим та офіційним курсами зберігається у прийнятних межах.

. А спред між готівковим та офіційним курсами зберігається у прийнятних межах. Прогнози щодо обвалу національної валюти через новий курсовий режим – не справдилися.

Андрій Пишний підкреслив, що завдання НБУ – зберегти макрофінансову стійкість як в умовах війни, так і надалі. У цьому вбачається необхідне підґрунтя для відбудови.

Що робитиме НБУ для збереження курсової стійкості

Надалі покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, який сформувався внаслідок війни.

Згладжуватиме надмірні курсові коливання.

Голова НБУ додав, що міжнародні резерви – зберігаються на достатньо високому рівні. Відтак, однією з цілей є збереження довіри до національної валюти, банківської системи та політики НБУ.

Що ще планує здійснити НБУ

Ще одне питання на порядку денному – репатріація "нових" дивідендів.

Андрій Пишний Голова Національного Банку України Ми зможемо розширити можливості оплати за старими імпортними деклараціями і репатріацією відсотків за борговими зобов'язаннями та інвестиціями, наданими або здійсненими до початку повномасштабної війни. Пом'якшити обмеження в частині управління валютними ризиками тощо.

Проте, зазначається, що такі кроки будуть здійснені лише після ґрунтовного аналізу та формування необхідних передумов. А збереження курсової стійкості – надалі залишатиметься в пріоритеті.