Перехід на новий курсовий режим
Відтак, одним із важливих моментів стала успішна відмова від фіксованого курсу. Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в авторській колонці для 24 Каналу.
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Він повідомив, що за тривалого використання фіксований курс призводить до накопичення внутрішніх та зовнішніх дисбалансів, а це виливається у валютні кризи.
Що відомо про відмову від фіксованого курсуНаприкінці червня НБУ ухвалив Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування. Вже у жовтні НБУ запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Відтоді курс може рухатися в обидва боки, реагуючи на зміни в балансі попиту і пропозиції.
Які результати змін
- Середньоденний обсяг операцій без участі НБУ у грудні – зріс втричі порівняно з вереснем. А спред між готівковим та офіційним курсами зберігається у прийнятних межах.
- Прогнози щодо обвалу національної валюти через новий курсовий режим – не справдилися.
Андрій Пишний підкреслив, що завдання НБУ – зберегти макрофінансову стійкість як в умовах війни, так і надалі. У цьому вбачається необхідне підґрунтя для відбудови.
Що робитиме НБУ для збереження курсової стійкості
- Надалі покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, який сформувався внаслідок війни.
- Згладжуватиме надмірні курсові коливання.
Голова НБУ додав, що міжнародні резерви – зберігаються на достатньо високому рівні. Відтак, однією з цілей є збереження довіри до національної валюти, банківської системи та політики НБУ.
Що ще планує здійснити НБУ
Ще одне питання на порядку денному – репатріація "нових" дивідендів.
Ми зможемо розширити можливості оплати за старими імпортними деклараціями і репатріацією відсотків за борговими зобов'язаннями та інвестиціями, наданими або здійсненими до початку повномасштабної війни. Пом'якшити обмеження в частині управління валютними ризиками тощо.
Проте, зазначається, що такі кроки будуть здійснені лише після ґрунтовного аналізу та формування необхідних передумов. А збереження курсової стійкості – надалі залишатиметься в пріоритеті.