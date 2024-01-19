Мнение, что 2024 год будет переходным, а 2025-й – переломным, не новое. Многие источники прогнозируют войну между Россией и НАТО – она может начаться уже в 2025 году или раньше.

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В США считают, что Украина в 2024-м будет работать над укреплением своей оборонно-промышленной базы и возобновлять ВСУ, ожидая "больших боевых действий в 2025 году". Вероятно, Россия тоже.

Поэтому от западной поддержки зависит, продержится ли наше государство до нового контрнаступления. В частности, будут ли у нас системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

Еще одна попытка большого контрнаступления со стороны Украины с целью разбить российские силы в южном оккупированном городе Мелитополь, скорее всего, состоится по меньшей мере через два года, сказал находящийся в Европе американский военный чиновник и американские и западные официальные лица не ожидают, что нет Украина, ни Россия одержат значительные победы на поле боя в 2024 году,
– пишут журналисты.

В настоящее время обе стороны слишком истощены. Возможно, в следующем году ситуация изменится, а пока россияне массово обстреливают украинские города и села, стремясь запугать нас. Украина же ищет способы пополнить ряды ВСУ и мобилизовать людей.

Помощь от Соединенных Штатов критически важна. Там понимают, что Трамп может не только прекратить финансировать Украину, но и найти общий язык с Путиным. Так что следует не только успеть выделить пособие, но и выплатить деньги до выборов. Иначе "средства с 2024 финансового года, которые еще ожидают расхода, могут быть заблокированы Трампом".

В краткосрочной перспективе это не станет критическим, говорят в американской разведке. Россия пытается перегруппироваться, и это дает ВСУ возможность выиграть время. А вот в долгосрочной перспективе Москва может нарастить поставки оружия из Ирана и Северной Кореи.

Европа также "на дне бочки с снабжением" и начинает отказываться от определенной помощи. А знаменитые операции с ударами по Крыму Силы обороны осуществляют именно западным оружием.

Конечно же, отсутствие помощи будет иметь и психологический эффект – мол, "США не имеют политической воли поддерживать союзников и партнеров в долгосрочной перспективе".

Независимо от того, что произойдет в американской политике в этом году, американские и западные разведчики считают, что война России в Украине, скорее всего, будет длиться гораздо дольше. Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся не менее двух лет. В частных разговорах некоторые американские и западные чиновники говорят, что боевые действия могут продолжаться еще до пяти лет.
– заключают журналисты.

Глава СВР Литвиненко считает, что Путин захочет захватить другие постсоветские государства – если Украина проиграет. Но если мы победим, то Москва лишится влияния на ряд регионов. Каких именно – читайте здесь.