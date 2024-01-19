Мнение, что 2024 год будет переходным, а 2025-й – переломным, не новое. Многие источники прогнозируют войну между Россией и НАТО – она может начаться уже в 2025 году или раньше.

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Когда и где может произойти новое контрнаступление ВСУ

В США считают, что Украина в 2024-м будет работать над укреплением своей оборонно-промышленной базы и возобновлять ВСУ, ожидая "больших боевых действий в 2025 году". Вероятно, Россия тоже.

Поэтому от западной поддержки зависит, продержится ли наше государство до нового контрнаступления. В частности, будут ли у нас системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

Еще одна попытка большого контрнаступления со стороны Украины с целью разбить российские силы в южном оккупированном городе Мелитополь, скорее всего, состоится по меньшей мере через два года, сказал находящийся в Европе американский военный чиновник и американские и западные официальные лица не ожидают, что нет Украина, ни Россия одержат значительные победы на поле боя в 2024 году,

– пишут журналисты.

В настоящее время обе стороны слишком истощены. Возможно, в следующем году ситуация изменится, а пока россияне массово обстреливают украинские города и села, стремясь запугать нас. Украина же ищет способы пополнить ряды ВСУ и мобилизовать людей.

Украина ждет помощи уже сейчас, Трамп сможет заблокировать то, что выделил Байден

Помощь от Соединенных Штатов критически важна. Там понимают, что Трамп может не только прекратить финансировать Украину, но и найти общий язык с Путиным. Так что следует не только успеть выделить пособие, но и выплатить деньги до выборов. Иначе "средства с 2024 финансового года, которые еще ожидают расхода, могут быть заблокированы Трампом".

Если "трубопровод пересохнет": что будет, если Украина не получит средства от США

В краткосрочной перспективе это не станет критическим, говорят в американской разведке. Россия пытается перегруппироваться, и это дает ВСУ возможность выиграть время. А вот в долгосрочной перспективе Москва может нарастить поставки оружия из Ирана и Северной Кореи.

Европа также "на дне бочки с снабжением" и начинает отказываться от определенной помощи. А знаменитые операции с ударами по Крыму Силы обороны осуществляют именно западным оружием.

Конечно же, отсутствие помощи будет иметь и психологический эффект – мол, "США не имеют политической воли поддерживать союзников и партнеров в долгосрочной перспективе".

Сколько еще будет продолжаться война

Независимо от того, что произойдет в американской политике в этом году, американские и западные разведчики считают, что война России в Украине, скорее всего, будет длиться гораздо дольше. Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся не менее двух лет. В частных разговорах некоторые американские и западные чиновники говорят, что боевые действия могут продолжаться еще до пяти лет.

– заключают журналисты.

Россия не покидает имперские амбиции

Глава СВР Литвиненко считает, что Путин захочет захватить другие постсоветские государства – если Украина проиграет. Но если мы победим, то Москва лишится влияния на ряд регионов. Каких именно – читайте здесь.