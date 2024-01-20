Представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупуна в эфире телемарафона рассказал, что враг сосредоточился на штурмах Авдеевки и Новомихайловки на Марьинском направлении. По его словам, оккупанты ведут наступательные действия почти не используя технику.

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Противник использует разные средства

Штупун подчеркнул, что за прошедшие сутки, 19 января, враг не нанес ни одного авиаудара, но трижды атаковал с ЗРК С-300 по Донецкой области. Кроме этого, россияне активно используют артиллерию. Он отметил, что перед этим враг неделю не привлекал авиацию к своим атакам.

Он объяснил, что у этого может быть сразу несколько причин. В их числе погодные условия и обслуживание самолетов. Александр Штупун рассказал, что штурмы врага сосредоточены на нескольких населённых пунктах.

Это на Марьинском направлении Новомихайловка. И в основном это атаки пехотой почти без задействования бронетехники,

– сказал он.

В течение суток 19 января российская армия совершила 592 артиллерийских обстрела на Таврическом направлении.

Ситуация на фронте