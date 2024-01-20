Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в етері телемарафону розповів, що ворог зосередився на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. За його словами, окупанти ведуть наступальні дії майже не використовуючи техніку.
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Противник використовує різні засоби
Штупун наголосив, що протягом минулої доби, 19 січня, ворог не завдав жодного авіаудару, але тричі атакував із ЗРК С-300 по Донецькій області. Крім цього, росіяни активно застосовують артилерію. Він зазначив, що перед цим ворог тиждень не залучав авіацію до своїх атак.
Він пояснив, що у цього може бути одразу кілька причин. Серед них погодні умови та обслуговування літаків. Олександр Штупун розповів, що штурми ворога зосереджені на кількох населених пунктах.
Це на Мар’їнському напрямку Новомихайлівка. І в основному це атаки піхотою майже без задіювання бронетехніки,
– сказав він.
Протягом доби 19 січня російська армія здійснила 592 артилерійських обстріли на Таврійському напрямку.
Ситуація на фронту
- Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше – на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам'янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.
- На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.