Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в етері телемарафону розповів, що ворог зосередився на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. За його словами, окупанти ведуть наступальні дії майже не використовуючи техніку.

Дивіться також "Легкі санітарні втрати": якою насправді для Росії є ситуація на лівобережжі Херсонщини

Противник використовує різні засоби

Штупун наголосив, що протягом минулої доби, 19 січня, ворог не завдав жодного авіаудару, але тричі атакував із ЗРК С-300 по Донецькій області. Крім цього, росіяни активно застосовують артилерію. Він зазначив, що перед цим ворог тиждень не залучав авіацію до своїх атак.

Він пояснив, що у цього може бути одразу кілька причин. Серед них погодні умови та обслуговування літаків. Олександр Штупун розповів, що штурми ворога зосереджені на кількох населених пунктах.

Це на Мар’їнському напрямку Новомихайлівка. І в основному це атаки піхотою майже без задіювання бронетехніки,

– сказав він.

Протягом доби 19 січня російська армія здійснила 592 артилерійських обстріли на Таврійському напрямку.

Ситуація на фронту