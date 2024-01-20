Так, протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше – на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Днем раніше ЗСУ відважно стримують ворога біля Мар'їнки, Бахмута та Авдіївки: карта бойових дій за 19 січня

Запеклі бої на Сході

На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

Ворог атакує біля Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам'янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

Запеклі бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Півдні ЗСУ розширюють плацдарм

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 10 безрезультатних штурмів позицій наших військ. Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини: дивіться на карті

На Півночі ситуація без змін

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.