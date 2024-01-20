Так, протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше – на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Днем раніше ЗСУ відважно стримують ворога біля Мар'їнки, Бахмута та Авдіївки: карта бойових дій за 19 січня

Запеклі бої на Сході

Ворог атакує біля Куп'янська: дивіться на карті

Запеклі бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Окупанти намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Півдні ЗСУ розширюють плацдарм

Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини: дивіться на карті

На Півночі ситуація без змін