Министерство обороны начало сотрудничество с рекрутинговыми компаниями. Так, ведомство сотрудничает с рекрутинговым агентством Lobby X. Таким образом, это позволяет гражданским официально мобилизоваться в ряды военных посредством взаимодействия со специалистами платформы.

Смотрите также Или отправка украинцев из-за границы домой нарушает права: что говорит экссудия Конституционного суда

Рекрутинг и мобилизация

Важно понимать, как проходит процесс отклика на определенную вакансию, отбор и мобилизацию.

Мобилизация через повестки и ТЦК не всегда гарантирует назначение на должность по специальности и навыкам. Целевой рекрутинг позволит подразделениям найти нужных специалистов на малораспространенные и узко направленные специальности.

Так, в ТЦК и СП такой отбор сделать более проблематично.

Мобилизация с помощью Lobby X – пошаговая инструкция

Сотрудники Lobby X составили для соискателей подробную инструкцию о том, как можно мобилизоваться через их платформу.

Так, отмечают, что важен любой опыт кандидата, в частности гражданский, если он релевантен для вакансии. Итак, когда человек будет подавать свою кандидатуру, необходимо составить резюме именно на выбранную вакансию.

Подготовьте резюме или описание своего гражданского и военного опыта. Обязательно укажите свои контакты. Отправьте резюме или описание о себе на электронную почту apply@thelobbyx.com или подайте через сайт. В теме письма укажите название вакансии, на которую вы подаетесь. Для связи с вами обязательно указывайте свой номер в резюме,

– советуют в Lobby X.

Так, мобилизация кандидата происходит за 7 шагов:

1. Просмотрите актуальные вакансии на нашем сайте. Используйте фильтры по родам войск и специальностям для удобного поиска.

2. Выберите вакансию, соответствующую вашему опыту и навыкам.

3. Подготовьте резюме или краткое описание о себе. Обязательно укажите контакты (рекомендации по подготовке резюме по ссылке).

4. Отправьте резюме/информацию о себе на электронную почту Lobby X, указанную в описании вакансии.

5. Ожидайте обратную связь от военного подразделения.

6. Если опыт, указанный в вашем резюме, будет соответствовать требованиям вакансии, с вами свяжутся представители подразделения. После успешного прохождения собеседования они помогут вам в вопросах мобилизации или перевода на выбранную должность.

7. Отзывайтесь на несколько вакансий. Если ваша кандидатура не подошла на одну должность, подавайте на другие, которые больше соответствуют вашему опыту.

Все требования и обязанности, указанные в военных вакансиях, мы получаем от командования соответствующих подразделений. В описании представлена вся информация, которая может быть освещена публично. Больше информации релевантные кандидаты могут получить только на этапе собеседования с военными,

– заявляют в агентстве.

Также в агентстве советуют подаваться только на вакансии, которые действительно соответствуют вашему опыту и навыкам кандидатов. Однако это не касается вакансий, где в условиях предусмотрено обучение перед вступлением в должность.

Мобилизация через Lobby X: могут ли отправить в другое подразделение

Командиры военных подразделений, которые сотрудничают с платформой, берут на себя ответственность за организацию процесса мобилизации граждан именно в собственное подразделение.

Ольга Бандровская, руководительница военного департамента Lobby X, отметила, что части и подразделения, размещающие вакансии на платформе, добросовестно выполняют условия сотрудничества. По ее словам, каждое подразделение, которое намерено сотрудничать с Lobby X, проходит этап верификации и обязуется мобилизовывать кандидатов на ту должность, на которую приглашает. Она отметила, что обязательно проведение инструктажа относительно того, как именно нужно проводить отбор и коммуникацию с кандидатами.

Бандровская отметила, что в том случае, если военное подразделение обманом пытается мобилизовать соискателя на другую должность, то Lobby X прекращает сотрудничество с ним.

Мы о честности и человечности. Нам не безразлично, куда мы отправляем людей, к каким именно подразделениям. Если мы знаем о плохой репутации подразделения, то отказываем такому "работодателю" еще на первом этапе,

– подытожила руководительница военного департамента.

Кроме этого, через Lobby X можно не только мобилизовать, но и перевести в другое военное подразделение. Впрочем, не все подразделения могут обеспечить перевод действующего военного.

Цифровизация армии в Украине: последние новости