Министерство обороны начало сотрудничество с рекрутинговыми компаниями. Так, ведомство сотрудничает с рекрутинговым агентством Lobby X. Таким образом, это позволяет гражданским официально мобилизоваться в ряды военных посредством взаимодействия со специалистами платформы.
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Рекрутинг и мобилизация
Важно понимать, как проходит процесс отклика на определенную вакансию, отбор и мобилизацию.
Мобилизация через повестки и ТЦК не всегда гарантирует назначение на должность по специальности и навыкам. Целевой рекрутинг позволит подразделениям найти нужных специалистов на малораспространенные и узко направленные специальности.
Так, в ТЦК и СП такой отбор сделать более проблематично.
Мобилизация с помощью Lobby X – пошаговая инструкция
Сотрудники Lobby X составили для соискателей подробную инструкцию о том, как можно мобилизоваться через их платформу.
Так, отмечают, что важен любой опыт кандидата, в частности гражданский, если он релевантен для вакансии. Итак, когда человек будет подавать свою кандидатуру, необходимо составить резюме именно на выбранную вакансию.
Подготовьте резюме или описание своего гражданского и военного опыта. Обязательно укажите свои контакты. Отправьте резюме или описание о себе на электронную почту apply@thelobbyx.com или подайте через сайт. В теме письма укажите название вакансии, на которую вы подаетесь. Для связи с вами обязательно указывайте свой номер в резюме,
– советуют в Lobby X.
Так, мобилизация кандидата происходит за 7 шагов:
- 1. Просмотрите актуальные вакансии на нашем сайте. Используйте фильтры по родам войск и специальностям для удобного поиска.
- 2. Выберите вакансию, соответствующую вашему опыту и навыкам.
- 3. Подготовьте резюме или краткое описание о себе. Обязательно укажите контакты (рекомендации по подготовке резюме по ссылке).
- 4. Отправьте резюме/информацию о себе на электронную почту Lobby X, указанную в описании вакансии.
- 5. Ожидайте обратную связь от военного подразделения.
- 6. Если опыт, указанный в вашем резюме, будет соответствовать требованиям вакансии, с вами свяжутся представители подразделения. После успешного прохождения собеседования они помогут вам в вопросах мобилизации или перевода на выбранную должность.
- 7. Отзывайтесь на несколько вакансий. Если ваша кандидатура не подошла на одну должность, подавайте на другие, которые больше соответствуют вашему опыту.
Все требования и обязанности, указанные в военных вакансиях, мы получаем от командования соответствующих подразделений. В описании представлена вся информация, которая может быть освещена публично. Больше информации релевантные кандидаты могут получить только на этапе собеседования с военными,
– заявляют в агентстве.
Также в агентстве советуют подаваться только на вакансии, которые действительно соответствуют вашему опыту и навыкам кандидатов. Однако это не касается вакансий, где в условиях предусмотрено обучение перед вступлением в должность.
Мобилизация через Lobby X: могут ли отправить в другое подразделение
Командиры военных подразделений, которые сотрудничают с платформой, берут на себя ответственность за организацию процесса мобилизации граждан именно в собственное подразделение.
Ольга Бандровская, руководительница военного департамента Lobby X, отметила, что части и подразделения, размещающие вакансии на платформе, добросовестно выполняют условия сотрудничества. По ее словам, каждое подразделение, которое намерено сотрудничать с Lobby X, проходит этап верификации и обязуется мобилизовывать кандидатов на ту должность, на которую приглашает. Она отметила, что обязательно проведение инструктажа относительно того, как именно нужно проводить отбор и коммуникацию с кандидатами.
Бандровская отметила, что в том случае, если военное подразделение обманом пытается мобилизовать соискателя на другую должность, то Lobby X прекращает сотрудничество с ним.
Мы о честности и человечности. Нам не безразлично, куда мы отправляем людей, к каким именно подразделениям. Если мы знаем о плохой репутации подразделения, то отказываем такому "работодателю" еще на первом этапе,
– подытожила руководительница военного департамента.
Кроме этого, через Lobby X можно не только мобилизовать, но и перевести в другое военное подразделение. Впрочем, не все подразделения могут обеспечить перевод действующего военного.
Цифровизация армии в Украине: последние новости
- В этом году 16 января стало известно, что Верховная Рада Украины приняла долгожданный законопроект №10062 относительно реестров для военного учета. Реализация положений законопроекта будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.
- По мнению Егора Чернева, нардепа и заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, законопроект даст ТЦК – еще один инструмент, который должен помочь уточнять данные военнообязанных. По его словам, этот законопроект поможет убрать такое "явление" как хватание людей на улице.
- Важно понимать, какие изменения будут после появления электронного кабинета военнообязанных. Как отметил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Костенко, электронный кабинет военнообязанного будет сервисом, куда будет "стекать" вся информация о человеке из разных баз данных. Сюда входит и налоговая, и пограничная база. Человек сможет не тратить время, чтобы идти в ТЦК и обновлять информацию о себе.