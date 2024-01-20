Міністерство оборони почало співпрацю із рекрутинговими компаніями. Так, відомство співпрацює з рекрутинговою агенцію Lobby X. Таким чином, це дозволяє цивільним офіційно мобілізуватися у лави військових за допомогою взаємодії з фахівцями платформи.

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Рекрутинг та мобілізація

Важливо розуміти, як проходить процес відгуку на певну вакансію, відбору та мобілізації.

Мобілізація через повістки і ТЦК не завжди гарантує призначення на посаду за спеціальністю і навичками. Цільовий рекрутинг дозволить підрозділам знайти потрібних фахівців на малопоширені та вузько спрямовані спеціальності.

Так, у ТЦК та СП такий відбір зробити більш проблематично.

Мобілізація за допомогою Lobby X – покрокова інструкція

Працівники Lobby X склали для шукачів докладну інструкцію про те, як можна мобілізуватися через їхню платформу.

Так, зазначають, що важливим є будь-який досвід кандидата, зокрема цивільний, якщо він є релевантним для вакансії. Тож, коли людина подаватиме свою кандидатуру, необхідно скласти резюме саме на обрану вакансію.

Підготуйте резюме або опис свого цивільного і військового досвіду. Обовʼязково вкажіть свої контакти. Надішліть резюме або опис про себе на електронну пошту apply@thelobbyx.com або подайте через сайт. В темі листа вкажіть назву вакансії, на яку ви подаєтесь. Для зв’язку з вами обов’язково зазначайте свій номер телефону в резюме,

– радять у Lobby X.

Так, мобілізація кандидата відбувається за 7 кроків:

1. Перегляньте актуальні вакансії на нашому сайті. Використовуйте фільтри за родами військ та спеціальностями для зручного пошуку.

2. Оберіть вакансію, що відповідає вашому досвіду та навичкам.

3. Підготуйте резюме або короткий опис про себе. Обовʼязково вкажіть контакти (рекомендації щодо підготовки резюме за посиланням).

4. Надішліть резюме/інформацію про себе на електронну пошту Lobby X, що вказана в описі вакансії.

5. Очікуйте на зворотний звʼязок від військового підрозділу.

6. Якщо досвід, вказаний у вашому резюме, відповідатиме вимогам вакансії, з вами зв’яжуться представники підрозділу. Після успішного проходження співбесіди, вони допоможуть вам у питаннях мобілізації чи переведення на обрану посаду.

7. Відгукуйтесь на декілька вакансій. Якщо ваша кандидатура не підійшла на одну посаду, подавайтесь на інші, які більше відповідають вашому досвіду.

Усі вимоги та обов’язки, які вказані у військових вакансіях, ми отримуємо від командування відповідних підрозділів. В описі подана уся інформація, яка може бути висвітлена публічно. Більше інформації релевантні кандидати можуть отримати лише на етапі співбесіди з військовими,

– заявляють у агенції.

Також в агенції радять подаватися лише на ті вакансії, які дійсно відповідають вашому досвіду та навичкам кандидатів. Проте це не стосується вакансій, де в умовах передбачене навчання перед вступом на посаду.

Мобілізація через Lobby X: чи можуть відправити в інший підрозділ

Командири військових підрозділів, які співпрацюють із платформою, беруть на себе відповідальність за організацію процесу мобілізації цивільних саме до власного підрозділу.

Ольга Бандрівська, керівниця воєнного департаменту Lobby X, зазначила, що частини та підрозділи, які розміщують вакансії на платформі, добросовісно виконують умови співпраці. За її словами, кожен підрозділ, який має намір співпрацювати з Lobby X, проходить етап верифікації та дає зобовʼязання мобілізовувати кандидатів на ту посаду, на яку запрошує. Вона зауважила, що обов'язковим є проведення інструктажу щодо того, як саме треба проводити відбір та комунікацію з кандидатами.

Бандрівська наголосила, що у тому випадку, якщо військовий підрозділ обманом намагається мобілізувати шукача на іншу посаду, то Lobby X припиняє співпрацю з ним.

Ми про чесність і людяність. Нам не байдуже, куди ми відправляємо людей, до яких саме підрозділів. Якщо ми знаємо про погану репутацію підрозділу, то відмовляємо такому "роботодавцю" ще на першому етапі,

– підсумувала керівниця воєнного департаменту.

Крім цього, через Lobby X можна не тільки мобілізуватись, а й перевестися до іншого військового підрозділу. Втім не всі підрозділи можуть забезпечити переведення чинного військового.

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