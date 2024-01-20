Віктор Шишкін пояснював, що для відправлення українця з-за кордону потрібно, щоб іноземні держави відправляли їх назад. Варто зауважити, що в Україні не перший місяць обговорюють можливість повернення з-за кордону чоловіків призовного віку.

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Що сказав екссуддя Конституційного суду про повернення чоловіків з-за кордону

Перший генеральний прокурор незалежної України та колишній суддя Конституційного суду відповів на питання, чи не порушує Україна прав своїх громадян, виступаючи за те, щоб іноземні держави відправляли українців призовного віку назад додому.

Віктор Шишкін пояснив, що Україна може ставити таке питання перед іншими країнами. Проте наші чоловіки живуть за кордоном на підставі законодавства країни перебування.

Тож якщо ця країна вважає, що немає достатньо підстав для перебування наших чоловіків на її території, вона може піти назустріч Україні. Тут немає жодного порушення прав, бо Україна лише ставить питання – вона ж не відправляє за кордон спецпідрозділи для привезення українських чоловіків додому в кайданках,

– заявив колишній суддя.

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Чи повертатимуть українців призовного віку з-за кордону в Україну

Україна не перший місяць обговорює ймовірність повернення чоловіків призовного віку назад в Україну.

На початку 2024 року Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас, що на одного військового йде 6 – 8 платників податків. Тобто, якщо людина в Україні, але не на фронті й платить податки – вона також боронить нашу державу. Щодо чоловіків призовного віку президент сказав, що якщо вони виїхали за кордон поза законом, то є питання.

Окрім того, Зеленський у Давосі знову згадав про українських військовозобов'язаних за кордоном. Він запевнив, що чоловіки призовного віку мають платити податки чи воювати. Президент сказав, що справді Україні завжди бракує людей, адже вона протистоїть Росії, яка має у чотири рази більше населення, яка не рахується з втратами.

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Секретар РНБО сказав, що людина, яка перебуває за кордоном, підпорядковується законам цієї країни.

Ми хотіли б, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній країні є свої закони щодо людей зі статусом біженця,

– заявив Олексій Данілов.

Він також додав, новий закон про мобілізацію буде справедливим. Детальніше читайте за посиланням.