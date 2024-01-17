Перебуваючи у швейцарському Давосі, де проходить економічний форум, Зеленський поспілкувався з журналістами. У президента спитали про те, чи планує Україна поповнювати брак військовослужбовців за рахунок повернення чоловіків з-за кордону, передає 24 Канал.
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Призов із-за кордону
Глава держави пояснив, що питання про перебування українців мобілізаційного віку за кордоном під час війни – це передусім про закон і справедливість.
Якщо ти мобілізаційного віку, тоді відповідно до українського закону, ти маєш бути в Україні. Ти будеш воювати або працювати,
– наголосив Зеленський.
Політик підкреслив, що "в Україні не можна просто дихати повітрям", оскільки вона перебуває у війні. І тому у кожного українця є два вибори – або працювати, або воювати.
Президент нагадав за важливість перебування у самій Україні й сплачування податків. За його словами, зарплатня одного військового – це податки 6 – 8 людей. Зеленський зауважив, що партнерська допомога не покриває заробітні плати військовослужбовцям, це все береться із державного бюджету.
А у нас великі бюджети, трильйонні бюджети на сектор безпеки та оборони, і тому це питання платників податків дуже важливе. Ти можеш працювати й не бути на фронті – це залежить від ситуації, але ти повинен сплачувати податки в цілому. Це справедливо сплачувати податки, але в час війни це стоїть дуже гостро,
– пояснив український лідер.
Брак людей
Також у Зеленського спитали, чи справді Україні не вистачає людей для участі у відсічі російської агресії.
Президент наголосив, що нашій країні завжди бракує людей, бо вона протистоїть Росії, яка має у чотири рази більше населення. До того, ж різниця полягає не лише в кількості. Москва зовсім не рахується із втратами.
Вони знають, що мобілізують трупи,
– заявив Зеленський.
Водночас для України найважливіше – це життя людини та її права. Власне за це вона й бореться.
В Естонії відповіли, чи повертатимуть українців призовного віку
Прем'єрка Кая Каллас, яка минулого тижня провела переговори із Зеленським під час його візиту до Таллінна, розповіла, про що говорила з українським лідером. Вони обговорювали питання повернення чоловіків мобілізаційного віку на батьківщину.
Каллас пояснила, що коли українці перебувають в Естонії законно і дотримуються правил, то немає жодних підстав для того, аби примусово повертати цих людей в Україну.
За словами прем'єрки, Київ сам має просити цих людей повернутися, аби стати на захист держави.