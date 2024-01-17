Находясь в швейцарском Давосе, где проходит экономический форум, Зеленский пообщался с журналистами. У президента спросили о том, планирует ли Украина восполнять нехватку военнослужащих за счет возвращения мужчин из-за рубежа, передает 24 Канал.

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Призыв из-за границы

Глава государства пояснил, что вопрос о пребывании украинцев мобилизационного возраста за границей во время войны – это, прежде всего, про закон и справедливость.

Если ты мобилизационного возраста, тогда, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Ты будешь воевать или работать,

– отметил Зеленский.

Политик подчеркнул, что "в Украине нельзя просто дышать воздухом", поскольку она находится в войне. И поэтому у каждого украинца есть два выбора – либо работать, либо воевать.

Президент напомнил о важности пребывания в самой Украине и уплате налогов. По его словам, зарплата одного военного – это налоги 6 – 8 человек. Зеленский заметил, что партнерская помощь не покрывает заработные платы военнослужащим, это все берется из государственного бюджета.

А у нас большие бюджеты, триллионные бюджеты на сектор безопасности и обороны, и поэтому этот вопрос налогоплательщиков очень важен. Ты можешь работать и не быть на фронте – это зависит от ситуации, но ты должен уплачивать налоги в целом. Это справедливо платить налоги, но во время войны это стоит очень остро,

– объяснил украинский лидер.

Нехватка людей

Также у Зеленского спросили, действительно ли Украине не хватает людей для участия в отпоре российской агрессии.

Президент подчеркнул, что нашей стране всегда не хватает людей, потому что она противостоит России, у которой в четыре раза больше населения. К тому же разница заключается не только в количестве. Москва совсем не считается с потерями.

Они знают, что мобилизуют трупы,

– заявил Зеленский.

В то же время для Украины самое важное – это жизнь человека и его права. Собственно, за это она и борется.

В Эстонии ответили, будут ли возвращать украинцев призывного возраста

Премьер Кая Каллас, которая на прошлой неделе провела переговоры с Зеленским во время его визита в Таллинн, рассказала, о чем говорила с украинским лидером. Они обсуждали вопрос возвращения мужчин мобилизационного возраста на родину.

Каллас объяснила, что если украинцы находятся в Эстонии законно и соблюдают правила, то нет никаких оснований для того, чтобы принудительно возвращать этих людей в Украину.

По словам премьера, Киев сам должен просить этих людей вернуться, чтобы стать на защиту государства.