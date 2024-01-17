ЕС начинает проверку украинского законодательства для начала переговоров по вступлению. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европейском парламенте, информирует 24 Канал.
Процесс скрининга украинского законодательства начат
Мы приступаем к процессу скрининга и формируем рамку переговоров. А между тем мы также начнем работать над нашими реформами, нашими собственными реформами,
– заявила Урсула фон дер Ляен.
По словам главы Еврокомиссии, речь идет о расширении Европейского союза до 35 стран-членов.
Она отметила, что ЕС согласился на начало переговоров с Молдовой, а Грузии предоставили статус кандидата на членство. Политика не подчеркнула, что западнобалканские страны являются частью европейского сообщества.
Сердца миллионов украинцев наполнились радостью и надеждой, когда мы объявили об открытии переговоров о вступлении. Народ Украины тяжело боролся, чтобы добиться этого не только на поле боя. Но также из-за работы демократических институтов, – сказала президент Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что "целая нация показывает, как много для них означает Европа". Она добавила, что гордится тем, что ЕС ответил на призыв Украины.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС: основные новости
- 14 декабря 2023 года лидеры стран ЕС во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок.
- Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а на момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.
- Важно отметить, что для вступления Украины в ЕС должна пройти оценка украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза.
- 16 января Президент Украины Владимир Зеленский также провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.