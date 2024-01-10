Принятие законопроекта о лоббизме является требованием, на котором настаивали партнеры, в частности из Еврокомиссии, информирует 24 Канал.

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Рада приняла законопроект о лоббировании

"За" проголосовали 309 народных избранников.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что сам он за принятие закона не голосовал и отметил, что соответствующего закона нет в странах Евросоюза.

Однако добавил, что обязательно подаст правки ко второму чтению, чтобы, как он отметил, "немножко урегулировать политическое влияние различных представителей и советников Офиса Президента".

Важность законопроекта

Это важный шаг к ограничению влияния олигархов или любых других лиц, компаний, которые хотят, чтобы в их пользу принимались определенные нормативные документы, – на чиновников, центральную, местную власть и т.д.

– отметил глава Комитета по вопросам правовой политики, народный депутат "Слуги народа" Денис Маслов.

По его словам, все подобные контакты будут совершаться только компаниями или лицами, которые будут зарегистрированы в специальном реестре, где они будут указывать предмет своей лоббистской деятельности, конечную цель такой деятельности, каким образом они это делают, с кем контактируют, и от кого получают за это средства.

Зачем нужен этот закон

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк прокомментировала важность принятия проекта закона о добродетельном лоббировании.

Лоббист, лоббирование в украинском общественном мнении имеет автоматически негативную окраску и неудивительно, ведь годами политики способствовали такому восприятию, не давая никакого законодательного нормирования лоббирования, оставляя тем самым только негативный смысл,

– отметила Шуляк.

Политик объяснила зачем нужен закон о лоббировании:

определяет правовые основы лоббирования и устанавливает прозрачные механизмы;

чтобы каждый гражданин видел все потенциальные влияния, которые совершаются на народных депутатов;

права и обязанности субъектов лоббирования;

правила этического поведения субъектов лоббирования;

создание Реестра прозрачности, администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции;

порядок регистрации в Реестре прозрачности и доступ к Реестру (открытый и бесплатный);

отчетность субъекта лоббирования, которая вносится в Реестр прозрачности.

Детали закона о лоббировании: кратко