Дополненная редакция предлагает изымать у военнообязанных-нарушителей водительское удостоверение, передает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Смотрите также "Расслабона как в апреле не будет": в сеть слили видео совещания ТЦК по мобилизации в мае

Что предусматривает законопроект

Так, в соответствии с действующим законодательством, в случае игнорирования военнообязанным повесток, ТЦК может обращаться в полицию для принудительной доставки лица в военкомат, или направлять лицу заказное письмо по почте с требованием прибыть в военкомат. Днем вручения требования считается день расписки или отказа в получении. Если в течение 10 дней человек не выполнит требование, глава ТЦК должен обратиться в суд с просьбой ограничить ему право на управление транспортными средствами.

Если раньше ограничение права управления транспортными средствами не лишало водительского удостоверения, то теперь правительство хочет это изменить. Законопроект предлагает отбирать водительские права. Изъятие документа должна осуществлять полиция. Также лицо добровольно может сдать удостоверение в территориальный орган МВД.

Причинами для прекращения права на управление авто являются:

решение суда о лишении права;

подделка документов при получении удостоверения;

нарушение при медосмотре;

неявка за удостоверением или несвоевременный обмен.

для приостановления:

временное ограничение судом;

выявление медицинских противопоказаний к управлению автом;

решение исполнителя о временном ограничении.

Удостоверение снова считается действительным со дня: