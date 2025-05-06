В Житомирском ТЦК отреагировали на видео, передает 24 Канал.

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"Слитое" видео – робота хакеров

На распространенных кадрах один из руководителей ТЦК раздает указания, как мобилизовать граждан. Он говорит, что должно быть выполнено не менее 60 процентов от поставленной задачи по призыву граждан. Чиновник призывает полагаться не только на полицию и группы оповещения, а применять другие законные меры. В частности, искать мужчин для мобилизации среди владельцев оружия, "среди лиц, подлежащих приписке 2008 года по автобиографиям", студентов, которые не имеют права на отсрочку или подлежат отчислению за невыполнение учебного процесса" и тому подобное.

Также чиновник отмечает, что, мол, такого "расслабона", как в апреле не будет.

Совещание должностных лиц ТЦК: смотрите видео

В Житомирском ТЦК заявили, что враг совершил хакерскую атаку на систему ТЦК и СП Житомирской области и обнародовал видеозапись служебного совещания должностных лиц.

В ведомстве отметили, что противник распространил это видео с целью манипулирования общественным мнением, вызывания возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации.

По данному факту назначена служебная проверка.

Напомним, что начальника ТЦК в Ровенской области Юрия Ковалюка снизили в должности и отправили на фронт после скандального интервью о мобилизации.