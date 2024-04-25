Новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, определил поэтапный порядок действий в отношении военнообязанных, которые вовремя не смогли или не захотели прибыть в ТЦК.
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Опоздал или проигнорировал вызов в ТЦК
В законе четко прописано, что должны делать в военкомате, если призывник не явился в определенный срок.
Первый этап: руководитель ТЦК обращается в полицию для административного задержания и доставки гражданина.
Второй этап: если задержание невозможно, руководитель направляет лицу заказное письмо по почте с требованием прибыть в ТЦК. Днем вручения требования считается день расписки или отказа в получении.
Третий этап: у военнообязанного есть 10 дней, чтобы без проблем прийти в ТЦК. Если он этого не делает, то военкомат обращается в суд с просьбой ограничить нарушителю право пользоваться транспортными средствами до выполнения им требования или его отзыва (после завершения мобилизации).
Четвертый этап: ТЦК выдает документ о выполнении требования или направляет уведомление о выполнении требования в соответствующие органы.
Нарушение воинского учета и мобилизации
- Две недели назад Верховная Рада поддержала законопроект под номером 10379 об усилении ответственности за военные правонарушения.
- Нардеп Железняк уточнил, что законопроект проголосован за основу, то есть пока одобрена его правительственная версия.
- Еще в грудь правительство предложило, чтобы за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, включая отказ от прохождения медицинского осмотра, наказывали тюрьмой на 3 – 5 лет.
- Кроме того, Кабмин настоял на штрафах за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время – 34 000 – 85 000 гривен для граждан и должностных лиц, в условиях особого периода – 153 000 – 204 000 гривен.
- В то же время Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал уменьшить размеры штрафов и исключить уголовную ответственность. Так, депутаты за нарушение правил воинского учета в мирное время предлагают штраф от 3 400 до 5 100 гривен, за повторный проступок или в особый период – 17 000 – 22 500 гривен;
- за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время – 5 100 – 8 500 гривен для граждан, а также 17 000 – 34 000 гривен – для должностных и юридических лиц. Во время военного положения – 17 000 – 22 500 гривен и 34 000 – 59 500 гривен для должностных и юридических лиц соответственно.