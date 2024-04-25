Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, визначив поетапний порядок дій щодо військовозобов'язаних, які вчасно не змогли або не захотіли прибути до ТЦК.
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Спізнився або проігнорував виклик до ТЦК
У законі чітко прописано, що мають робити у військкоматі, якщо призовник не з'явився у визначений термін.
Перший етап: Керівник ТЦК звертається до поліції для адміністративного затримання і доставки громадянина.
Другий етап: Якщо затримання неможливе, керівник надсилає особі рекомендованого листа поштою з вимогою прибути до ТЦК. Днем вручення вимоги вважається день розписки або відмови в отриманні.
Третій етап: У військовозобов'язаного є 10 днів, щоб без проблем прийти до ТЦК. Якщо він цього не робить, то військкомат звертається до суду із проханням обмежити порушнику право користуватися транспортними засобами до виконання ним вимоги або її відкликання (після завершення мобілізації).
Четвертий етап: ТЦК видає документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання вимоги до відповідних органів.
Порушення військового обліку та мобілізації
- Два тижні тому Верховна Рада підтримала законопроєкт під номером 10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.
- Нардеп Железняк уточнив, що законопроєкт проголосовано за основу, тобто наразі схвалена його урядова версія.
- Ще в груді уряд запропонував, аби за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, включно з відмовою від проходження медичного огляду, карали в'язницею на 3 – 5 років.
- Крім того, Кабмін наполіг на штрафах за порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час – 34 000 – 85 000 гривень для громадян та посадових осіб, в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 гривень.
- Водночас Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності рекомендував зменшити розміри штрафів і виключити кримінальну відповідальність. Так, депутати за порушення правил військового обліку в мирний час пропонують штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторний проступок або в особливий період – 17 000 – 22 500 гривень;
- за порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час – 5 100 – 8 500 гривень для громадян, а також 17 000 – 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану – 17 000 – 22 500 гривень та 34 000 – 59 500 гривень для посадових та юридичних осіб відповідно.