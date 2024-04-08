Деталі про штрафи та відповідальність журналістам розповів голова комітету Сергій Іонушас. Нардеп з фракція "Слуга народу" зазначив, що комітет визначився, розглядаючи законопроєкт щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

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Що Комітет рекомендував Раді

Нардеп розповів, що комітет 8 квітня рекомендував Верховній Раді України ухвалити законопроєкт №10379 за основу і в цілому з комітетськими правками.

Окрім того, комітет запропонував виключили із проєкту закону всі зміни до кримінального кодексу. Тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде.

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Сергій Іонушас розповів, що комітет визначився з розміром штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації. Комітет запропонував, що:

за порушення правил військового обліку (стаття 210 кодексу про адміністративні правопорушення) в мирний час буде штраф від 3 400 до 5 100 гривень , повторно або в особливий період – 17 000 – 22 500 гривень;

, повторно або в особливий період – за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 кодексу про адміністративні правопорушення) в мирний час – 5100 – 8500 гривень для громадян, а також 17 000 – 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану – 17 000 – 22 500 гривень та 34 000 – 59 500 гривень для посадових та юридичних осіб відповідно.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук уточнив в коментарі журналістам, що відповідний законопроєкт розглянуть у залі парламенту найближчим часом, а саме – після ухвалення проєкту закону про мобілізацію.

Зверніть увагу! Початкова версія законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, включно з відмовою від проходження медичного огляду, передбачала кримінальну відповідальність у вигляді тюрми на 3 – 5 років. Штрафи також мали бути більші. Зокрема, за порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час – 34 000 – 85 000 гривень для громадян та посадових осіб, в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 гривень.

Коли Рада може проголосувати на законопроєкт про мобілізацію