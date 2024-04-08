Павлюк нагадав, що захист держави – це конституційний обов'язок громадянина. Він також зазначив, що наша армія потребує нових фахівців.

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Павлюк закликав українців долучатися до ЗСУ

Командувач Сухопутних сил ЗСУ наголосив, що поки Збройні Сили України героїчно воюють і стримують окупантів по всій лінії фронту, Росія намагається розхитати наші тили: посіяти ворожнечу, паніку, недовіру до армії. Ворог витрачає на це шалені ресурси.

Військова ситуація непроста, але вона набагато прогнозованіша та контрольованіша, аніж це було на початку повномасштабного вторгнення. Згадайте 2022 рік – ніхто у світі не вірив у наші сили! Сьогодні ті ж самі люди говорять, що наша армія найсильніша і найфаховіша у Європі, світі,

– пояснив він.

Генерал наголосив, що у нашому розпорядженні західне озброєння, ми знаємо і розуміємо задуми ворога, маємо талановитих і досвідчених командирів. Крім того, два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями.

"Але скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було – нам бракує людей! Техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить. Підрозділи мають оновлюватись!" – зазначив Павлюк.

Він зауважив, що російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав. Він також підкреслив, що розуміє бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар'єру.

Але є об'єктивна реальність: Росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє тільки мову сили. Ми маємо змусити його забиратися геть з нашої землі. Якщо ми цього не зробимо, ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі,

– зазначив генерал.

Генерал розповів про маніпуляції щодо мобілізації й військових

Павлюк підкреслив, що Збройні Сили України – єдина сила, здатна зупинити й знищити ворога. Однак поставив питання, як суспільство допустило, щоб військових почали боятись, дозволяли собі їх ображати.

"Сьогодні більшість працівників ТЦК – це вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались. Що сталось? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо", – сказав генерал.

Він також зазначив, що військовослужбовці, ветерани – це люди, які виконали свій конституційний обов'язок. Тому ми не маємо права допустити, щоб вони почувалися винними, непотрібними чи небезпечними перед тими, кому вони буквально врятували життя.

Так, система ТЦК не ідеальна – ми це усвідомлюємо і працюємо над її вдосконаленням. На всі випадки перевищення повноважень Командування Сухопутних військ, правоохоронні органи оперативно реагують. Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо,

– пояснив командувач Сухопутних військ.

Генерал наголосив, що всі громадяни України мусять тримати голову холодною й усвідомити одну просту істину: армія і народ неподільні, особливо під час битви за існування держави.

Він також зазначив, що після того, як громадяни отримали повістку чи самі прийшли в ТЦК оновити дані – це не означає, що завтра вони поїдуть на штурм ворожих позицій, тому це брехня.

"Є визначена законом процедура: проходження військово-лікарської комісії, а також додаткових медичних обстежень, якщо на те є підстави. Усі, кого визнали придатними до служби, без винятку – відправляються у навчальні центри. Базова загальновійськова підготовка триває місяць. Це відповідає стандартам країн-партнерів НАТО. Одночасно з цим ми вже впроваджуємо експеримент з розширення БЗВП до двох місяців", – підкреслив Павлюк.

За словами генерала, впродовж цього терміну досвідчені інструктори дадуть усі необхідні знання і навички: навчають тактики ведення бойових дій, поводженню зі зброєю, домедичній допомозі.

Так, у системі підготовки не все ідеально. Але ми реагуємо на всі проблеми і виклики. Наші спроможності підготувати новобранців до ефективних бойових дій не гірші, ніж у більшості інших армій,

– зазначив Павлюк.

Українська армія потребує різних фахівців

Після проходження базової загальновійськової підготовки, за словами генерала, воїни потрапляють у військові частини. І не обов'язково саме на бойові посади. Павлюк наголосив, що ЗСУ потрібні різні фахівці: водії, діловоди, кухарі, будівельники, ІТівці, бухгалтери, медики, інженери.

Водночас ті громадяни, які отримують бойові посади, мають, за словами Павлюка, усвідомити, що для командування ЗСУ кожний військовослужбовець – найвищий пріоритет.

"І це доведено до всіх командирів. Наш підхід такий: спочатку новачок набирається досвіду і лише потім може брати участь у бойових діях", – сказав командувач Сухопутних військ.

Зрештою генерал пояснив, що чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми, і тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя.

Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону – доля країни, доля нашої нації. Росія нікому не дасть спокою: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну,

– зауважив Павлюк.

Командувач Сухопутних військ підкреслив, що зараз історичний момент, який дала нам доля: або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація. Тому генерал закликав підтримувати захисників і словом, і ділом, приєднуватися до лав ЗСУ. Адже наша сила в єдності й іншого варіанту немає.