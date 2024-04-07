Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що робота журналістів під час війни та у мирний час є надзвичайно важливою. Втім, за його словами, перед законом рівні усі.

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Необхідно дочекатися слідства

Агенція "Слідство.Інфо" нещодавно оприлюднила дані, які свідчать, що СБУ використала працівників ТЦК для переслідування їхнього журналіста Євгенія Шульгата. Він займався розслідуванням щодо глави департаменту кібербезпеки СБУ.

Роль журналістів в Україні надзвичайно важко переоцінити. Але є інший важливий момент – перед законом ми всі рівні. Коли тебе призивають згідно з законом, а не через замовлення, то ми всі маємо розуміти, що військова служба – це привілей. Зараз захищати Україна – це честь,

– наголосив Іван Тимочко.

Зараз у цій справі створили слідчу комісію, аби визначити, чи були порушення. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести розслідування командувачу Сухопутних військ, яким підпорядковуються ТЦК, аби з'ясувати всі обставини.

"Приховати якихось порушень не вдасться, бо вся українська медійна спільнота прикула свою увагу до цього. З іншого боку – щоб не з'являлось маніпуляцій, сторони мають сісти та чесно розповісти свої історії. Багато журналістів пішло служити. Впевнений, коли до них підходили працівники ТЦК, вони спілкувалися, проходили медкомісію", – зауважив Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ підкреслив, що у цій ситуації не розтиралася межа між відповідальністю та бажанням привернути до себе увагу. Зрештою, служба у Збройних силах України – це не покарання для будь-якої людини, а обов'язок.

У справі не буде переможців

Ситуація справді сколихнула українське суспільство. Втім наразі важко вповні оцінити ситуацію, адже поки немає підтверджених даних та розслідування у цій справі.

Всі ми зобов'язані максимально відповідально підійти до цієї ситуації, бо честь пересічного громадянина України, журналіста чи військового – однакова. Це моя суб'єктивна думка, варто дочекатися розслідування та поки спадуть емоції. Бо така ситуація не додасть ні честі, ні довіри жодній зі сторін,

– пояснив Тимочко.

З 24 лютого 2022 лютого в України оголосили воєнний стан і тоді всі чоловіки призовного віку мали надати про себе особисті дані в центри комплектування. Якби це зробив кожен, подібних конфліктів чи маніпуляцій через роботу ТЦК не виникало б.

"В Україні достатньо правоохоронних органів, які не просто виконують свою роботу, а, будьмо чесними, і намагаються конкурувати між собою, продемонструвати ефективність, контролюють одні одних. Я впевнений, якщо там було порушення закону, ніхто не дасть ухилитися від відповідальності", – зазначив Тимочко.

Звісно, кожен в Україні по-різному наближає перемогу. Хтось це робить на фронті, воюючи з ворогом безпосередньо, хтось у тилу. Війна, яку розпочала Росія, є також гібридною, інформаційною, тому медійники, своєю чергою, чи не найбільше впливають на консолідацію суспільства.

На майбутнє потрібно уникати не лише таких ситуацій, а й того, що могло б до них підводити. Адже це дуже серйозне питання. Такі протиріччя і недовіра однозначно зачепить обидві сторони. Переможців у цій ситуації не буде, це гірка правда. Мені шкода, що не відбулося попереднього діалогу двох сторін,

– наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ

Тимочко додав, що Україна – це не Росія. Тому в нашому суспільстві кожен має достатньо прав та повноважень, аби довести свою правоту у випадку, якщо є порушення закону.

Справа журналіста зі "Слідства.Інфо": контекст