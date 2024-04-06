Інформацію про перевірку 24 Каналу підтвердили джерела в СБУ. Про її результати обіцяють повідомити згодом.
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"Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією Слідство.Інфо сьогодні. Наразі СБУ, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять відповідну перевірку", – повідомило джерело.
Окремо в спецслужбі зазначили, що згідно закону співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами.
Це неприпустимо
В Міністерстві оборони своєю чергою заявили, що вважають категорично неприпустимими будь-які форми тиску на журналістів.
"Журналістська робота – це одна з основ будь-якого демократичного суспільства. Водночас захист України від ворога – обов'язок кожного військовозобов'язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій", – зазначили в міністерстві.
Зараз Міністерство оборони спільно з Генштабом та СБУ розбирається в ситуації, що склалася. За результатами обіцяють доповісти.
Повістка як покарання: що відомо
- 6 квітня "Слідство.Інфо" заявило, що двоє працівників Солом'янського ТЦК, які намагалися вручити повістку Шульгату, курував працівник СБУ – співробітник департаменту кібербезпеки СБУ, який очолює Вітюк.
- Попередньо, 4 квітня, "Слідство.Інфо" опубліковало розслідування, в якому повідомило, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру у житловому комплексі преміум-класу на столичному Печерську.
- При цьому згідно декларації за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, а ринкова ціна такого житла – понад 20 мільйонів гривень.
- Автором розслідування і був журналіст Євген Шульгат. Редакція пов'язує вручення повістки журналісту з його професійною діяльністю. Мовляв, Вітюк використав повістку, як покарання.
- Голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповів про зустріч із головою СБУ Василем Малюком, який, за словами нардепа, "чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги".