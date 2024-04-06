Інформацію про перевірку 24 Каналу підтвердили джерела в СБУ. Про її результати обіцяють повідомити згодом.

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"Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією Слідство.Інфо сьогодні. Наразі СБУ, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять відповідну перевірку", – повідомило джерело.

Окремо в спецслужбі зазначили, що згідно закону співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами.

Це неприпустимо

В Міністерстві оборони своєю чергою заявили, що вважають категорично неприпустимими будь-які форми тиску на журналістів.

"Журналістська робота – це одна з основ будь-якого демократичного суспільства. Водночас захист України від ворога – обов'язок кожного військовозобов'язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій", – зазначили в міністерстві.

Зараз Міністерство оборони спільно з Генштабом та СБУ розбирається в ситуації, що склалася. За результатами обіцяють доповісти.

Повістка як покарання: що відомо