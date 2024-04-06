Про це ідеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", яке базується на відео з камер спостереження. Вручення повістки своєму журналісту там пов'язують із його журналістською діяльністю. Мовляв, СБУ використала ТЦК, як помсту.

Дивіться також Немає людського активу, – нардеп про бронь від мобілізації для працівників ЗМІ

Що відомо про вручення повістки

1 квітня в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульга та підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку. Військовослужбовці зазначили, що нещодавно Євгенію виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані.

Журналіст усе фіксував на камеру, але повістку не взяв. Військові зафіксували відмову й пішли.

Вказівки працівникам ТЦК міг давати працівник СБУ

Журналісти знайшли відео з камери спостережень. На кадрах 21:08 журналіст заходить у торговельний центр, а за кілька хвилин до супермаркету заходять двоє співробітників ТЦК. Щоправда, разом із ними був чоловік у цивільному одязі. Журналісти припустили, що він і давав вказівки співробітникам ТЦК.

У відео можна побачити, що поки журналіст перебуває у супермаркеті, цей чоловік у цивільному спершу ходить біля кас, а потім повертається до військових: жестикулює, показуючи військовим у різні боки та залишає ТЦ. Після чого військові підійшли до журналіста.

Зауважте! Журналісти припускають, що ось ці жестикулювання чоловіка у цивільному вказували військовим саме Євгенія Шульгата. Ба більше, співробітники ТЦК назвали на ім'я журналіста, вручаючи йому повістку.

Працівників ТЦК ідентифікували

Журналісти "Слідства.Інфо" ідентифікували представників Солом'янського ТЦК, але ті відмовилися коментувати події у торговому центрі.

Також військовослужбовці не назвали особу, яка вказувала їм, кому саме треба вручити повістку.

Журналісти направили запит з запитаннями щодо інциденту до Генштабу ЗСУ. Крім того, джерела "Слідства. Інфо" повідомили, що чоловік, який курував представників ТЦК, може бути Олексієм Біленком, він працює у департаменті кібербезпеки СБУ і він – людина Іллі Вітюка.

Вітюк — фігурант розслідування Євгенія Шульгата.

Журналісти повідомили, що планують подати заяву до поліції.

Голова СБУ візьме під контроль ситуацію

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив у себе у фейсбуці, що обговорив з головою СБУ Василем Малюком ситуацію з намаганням вручити повістку журналісту-розслідувачу "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату.

"Зустрілися по гарячим слідам з головою Служби безпеки України. Проговорили і співпрацю у боротьбі з російською дезінформацією, і допомогу поневоленим Росією народам… Акцентував на неприпустимості дій та поведінки окремих співробітників. Голова чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги", – зазначив Юрчищин.