Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", которое базируется на видео с камер наблюдения. Вручение повестки своему журналисту там связывают с его журналистской деятельностью. Мол, СБУ использовала ТЦК, как месть.

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Что известно о вручении повестки

1 апреля в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульге подошли сотрудники ТЦК и пытались вручить повестку. Военнослужащие отметили, что недавно Евгению исполнилось 27 лет и он не пришел в ТЦК обновить данные.

Журналист все фиксировал на камеру, но повестку не взял. Военные зафиксировали отказ и ушли.

Указания работникам ТЦК мог давать работник СБУ

Журналисты нашли видео с камеры наблюдений. На кадрах 21:08 журналист заходит в торговый центр, а через несколько минут в супермаркет заходят двое сотрудников ТЦК. Правда, вместе с ними был мужчина в гражданской одежде. Журналисты предположили, что он и давал указания сотрудникам ТЦК.

В видео можно увидеть, что пока журналист находится в супермаркете, этот человек в штатском сначала ходит возле касс, а потом возвращается к военным: жестикулирует, показывая военным в разные стороны и покидает ТЦ. После чего военные подошли к журналисту.

Заметьте! Журналисты предполагают, что вот эти жестикуляции мужчины в штатском указывали военным именно Евгения Шульгата. Более того, сотрудники ТЦК назвали по имени журналиста, вручая ему повестку.

Работников ТЦК идентифицировали

Журналисты "Слідства.Інфо" идентифицировали представителей Соломенского ТЦК, но те отказались комментировать события в торговом центре.

Также военнослужащие не назвали лицо, которая указывала им, кому именно надо вручить повестку.

Журналисты направили запрос с вопросами относительно инцидента в Генштаб ВСУ. Кроме того, источники "Слідства. Інфо" сообщили, что человек, который курировал представителей ТЦК, может быть Алексеем Биленко, он работает в департаменте кибербезопасности СБУ и он – человек Ильи Витюка.

Витюк - фигурант расследования Евгения Шульгата.

Журналисты сообщили, что планируют подать заявление в полицию.

Глава СБУ возьмет под контроль ситуацию

Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил у себя в фейсбуке, что обсудил с председателем СБУ Василием Малюком ситуацию с попыткой вручить повестку журналисту-расследователю "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату.

"Встретились по горячим следам с председателем Службы безопасности Украины. Проговорили и сотрудничество в борьбе с российской дезинформацией, и помощь порабощенным Россией народам... Акцентировал на недопустимости действий и поведения отдельных сотрудников. Председатель четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания", – отметил Юрчищин.