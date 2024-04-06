Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", которое базируется на видео с камер наблюдения. Вручение повестки своему журналисту там связывают с его журналистской деятельностью. Мол, СБУ использовала ТЦК, как месть.
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Что известно о вручении повестки
1 апреля в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульге подошли сотрудники ТЦК и пытались вручить повестку. Военнослужащие отметили, что недавно Евгению исполнилось 27 лет и он не пришел в ТЦК обновить данные.
Журналист все фиксировал на камеру, но повестку не взял. Военные зафиксировали отказ и ушли.
Указания работникам ТЦК мог давать работник СБУ
Журналисты нашли видео с камеры наблюдений. На кадрах 21:08 журналист заходит в торговый центр, а через несколько минут в супермаркет заходят двое сотрудников ТЦК. Правда, вместе с ними был мужчина в гражданской одежде. Журналисты предположили, что он и давал указания сотрудникам ТЦК.
В видео можно увидеть, что пока журналист находится в супермаркете, этот человек в штатском сначала ходит возле касс, а потом возвращается к военным: жестикулирует, показывая военным в разные стороны и покидает ТЦ. После чего военные подошли к журналисту.
Работников ТЦК идентифицировали
Журналисты "Слідства.Інфо" идентифицировали представителей Соломенского ТЦК, но те отказались комментировать события в торговом центре.
Также военнослужащие не назвали лицо, которая указывала им, кому именно надо вручить повестку.
Журналисты направили запрос с вопросами относительно инцидента в Генштаб ВСУ. Кроме того, источники "Слідства. Інфо" сообщили, что человек, который курировал представителей ТЦК, может быть Алексеем Биленко, он работает в департаменте кибербезопасности СБУ и он – человек Ильи Витюка.
Витюк - фигурант расследования Евгения Шульгата.
Журналисты сообщили, что планируют подать заявление в полицию.
Глава СБУ возьмет под контроль ситуацию
Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил у себя в фейсбуке, что обсудил с председателем СБУ Василием Малюком ситуацию с попыткой вручить повестку журналисту-расследователю "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату.
"Встретились по горячим следам с председателем Службы безопасности Украины. Проговорили и сотрудничество в борьбе с российской дезинформацией, и помощь порабощенным Россией народам... Акцентировал на недопустимости действий и поведения отдельных сотрудников. Председатель четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания", – отметил Юрчищин.