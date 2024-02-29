Напомним, что обновленный законопроект о мобилизации предусматривает бронь от призыва для ряда украинцев. В том числе и военнообязанных. Однако новый проект закона может претерпеть изменения, поскольку окончательного документа принято не было.

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Нет человеческого актива

Как отметил нардеп, сейчас есть пример страны-агрессора, в которой все работники федеральных медиа забронированы и не подлежат призыву в целом.

Впрочем, по его словам, Россия по состоянию на сейчас рассматривает медиа как одну из частей пропагандистской машины. Поэтому, фактически, все российские журналисты "призваны на информационный фронт".

Чиновник сказал, что в нашем государстве фиксируется иная ситуация в связи с тем, что в Украине нет такого уровня взаимозаменяемости, как у государства-террориса.

Речь идет о том, что сейчас у нас физически нет такого количества "человеческого актива". Поэтому, он считает, что говорить о бронировании в существующих условиях – это скорее будет звучать наивно, чем реалистично.

Очень много мобилизованных медийщиков сейчас занимают боевые должности. Десятками измеряются потери медийщиков в рядах ВСУ,

– подчеркнул Юрчишин.

В то же время политик подытожил, что это сложный вопрос, который требует коммуникации и дискуссии.

Кто сможет получить бронь после принятия нового законопроекта