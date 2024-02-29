Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Фриз рассказала, что Комитет нацбезопасности, обороны и разведки не поддержал блокировку счетов и электронные повестки в законопроекте о мобилизации. Кроме этого, не поддержали еще ряд предложений.

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Что Комитет не поддержал

В частности, не поддержали:

  • ограничения по выезду за границу;
  • блокирование счетов;
  • электронные повестки;
  • электронный кабинет как обязанность, но поддержал как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления информации и т.д;
  • снижение возраста с 27 до 25, ведь есть принятый ВР закон, который уже почти год не подписан.

Что поддержали

В частности, поддержано освобождение:

  • тех, у кого на содержании трое и более детей, кроме тех, у кого задолженность по уплате алиментов;
  • опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;
  • опекуны лица, которое признано судом недееспособным;
  • члены семьи I и II степени родства лица с инвалидностью I и II группы;

Работа над утверждением направлений продолжается. После этого Комитет перейдет к рассмотрению поправок.

В законопроект о мобилизации подали больше всего поправок за всю историю

  • Народный депутат "Голоса" и военным Роман Костенко рассказал, что в законопроект о мобилизации подали больше всего поправок за всю историю. По его словам, с ними действительно трудно работать.
  • По словам Костенко, больше всего поправок по пунктам в законопроекте о праве выезда за границу, арест счетов, запрет водить транспортное средство, вопрос консульских решений, электронного кабинета, электронных повесток и демобилизации. Дискуссии по правкам еще продолжаются.
  • Также комитет принял предварительное решение, что электронный кабинет военнообязанного будет работать по желанию, и если гражданин создал этот кабинет туда может прийти повестка. В то же время Костенко отметил, что это решение может меняться.