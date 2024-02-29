Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз розповіла, що Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав блокування рахунків та електронні повістки у законопроєкті про мобілізацію. Крім цього, не підтримали ще низку пропозицій.

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Що Комітет не підтримав

Зокрема, не підтримали:

обмеження щодо виїзду за кордон;

блокування рахунків;

електронні повістки;

електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення інформації тощо;

зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений ВР закон, який вже майже рік не підписано.

Що підтримали

Зокрема, підтримано звільнення:

тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;

члени сім’ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;

Робота над затвердженням напрямків триває. Після цього Комітет перейде до розгляду правок.

В законопроєкт про мобілізацію подали чи не найбільше правок за всю історію