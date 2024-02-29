Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз розповіла, що Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав блокування рахунків та електронні повістки у законопроєкті про мобілізацію. Крім цього, не підтримали ще низку пропозицій.
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Що Комітет не підтримав
Зокрема, не підтримали:
- обмеження щодо виїзду за кордон;
- блокування рахунків;
- електронні повістки;
- електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення інформації тощо;
- зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений ВР закон, який вже майже рік не підписано.
Що підтримали
Зокрема, підтримано звільнення:
- тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;
- опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;
- опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;
- члени сім’ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;
Робота над затвердженням напрямків триває. Після цього Комітет перейде до розгляду правок.
В законопроєкт про мобілізацію подали чи не найбільше правок за всю історію
- Народний депутат "Голосу" та військовим Роман Костенко розповів, що у законопроєкт про мобілізацію подали чи не найбільше правок за всю історію. За його словами, з ними дійсно важко працювати.
- За словами Костенка, найбільше правок щодо пунктів у законопроєкті про право виїзду за кордон, арешт рахунків, заборону водити транспортний засіб, питання консульських рішень, електронного кабінету, електронних повісток та демобілізації. Дискусії щодо правок ще тривають.
- Також комітет ухвалив попереднє рішення, що електронний кабінет військовозобов’язаного працюватиме за бажанням, і якщо громадянин створив цей кабінет туди може прийти повістка. Водночас Костенко наголосив, що це рішення може змінюватись.