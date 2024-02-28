Народний депутат "Голосу" та військовим Роман Костенко розповів, що у законопроєкт про мобілізацію подали чи не найбільше правок за всю історію. За його словами, з ними дійсно важко працювати.

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Найбільше правок стосуються права виїзду за кордон

За словами Костенка, найбільше правок щодо пунктів у законопроєкті про право виїзду за кордон, арешт рахунків, заборону водити транспортний засіб, питання консульських рішень, електронного кабінету, електронних повісток та демобілізації. Дискусії щодо правок ще тривають.

Сама порівняльна таблиця нараховує понад 1500 сторінок. І зрозуміло, що кожну правку потрібно подивитись, вичитати, зрозуміти, що хоче сказати автор,

– заявив депутат.

Також комітет ухвалив попереднє рішення, що електронний кабінет військовозобов’язаного працюватиме за бажанням, і якщо громадянин створив цей кабінет туди може прийти повістка. Водночас Костенко наголосив, що це рішення може змінюватись.

Як просувається робота

Усі подані пропозиції згрупували за шістнадцятьма блоками й зараз ухвалюються рішення за основу, а далі проведе роботу секретаріат, оскільки є багато поправок, які повторюються, розповів народний депутат, заступник Голови Комітету, Голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, багато правок мають технічний характер. Він зауважив, що якщо хтось хотів розтягнути час розгляду цього законопроєкту, то це не вдалося. Чернєв наголосив, що документ розглянуть найближчим часом.

На друге читання він може бути винесений уже в березні, проте тут постає головне питання – як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні,

– зазначив політик.

Він додав, що існує і спецпроцедура, однак до такого важливого законопроєкту навряд чи доречно її застосовувати. Чернєв висловив сподівання, що вдасться домовитись з усіма фракціями та групами стосовно тих питань, які мають бути залишені в законопроєкті, а також тих, які мають бути прибрані.

Комітет ВР почав розгляд законопроєкту про мобілізацію до другого читання