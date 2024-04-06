Информацию о проверке 24 Каналу подтвердили источники в СБУ. О ее результатах обещают сообщить позже.

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"Служба безопасности Украины изучает информацию, обнародованную редакцией "Слідство.Інфо" сегодня. Сейчас СБУ, Министерство обороны и Генштаб ВСУ проводят соответствующую проверку", – сообщил источник.

Отдельно в спецслужбе отметили, что, согласно закону, сотрудники СБУ не имеют полномочий предоставлять официальные указания или поручения относительно общения работников ТЦК с журналистами.

Это недопустимо

В Министерстве обороны в свою очередь заявили, что считают категорически недопустимыми любые формы давления на журналистов.

"Журналистская работа – это одна из основ любого демократического общества. В то же время защита Украины от врага – обязанность каждого военнообязанного. Это честь, а не инструмент манипуляций", – отметили в министерстве.

Сейчас Министерство обороны совместно с Генштабом и СБУ разбирается в сложившейся ситуации. По результатам обещают отчитаться.

Повестка как наказание: что известно