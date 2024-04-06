Информацию о проверке 24 Каналу подтвердили источники в СБУ. О ее результатах обещают сообщить позже.
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"Служба безопасности Украины изучает информацию, обнародованную редакцией "Слідство.Інфо" сегодня. Сейчас СБУ, Министерство обороны и Генштаб ВСУ проводят соответствующую проверку", – сообщил источник.
Отдельно в спецслужбе отметили, что, согласно закону, сотрудники СБУ не имеют полномочий предоставлять официальные указания или поручения относительно общения работников ТЦК с журналистами.
Это недопустимо
В Министерстве обороны в свою очередь заявили, что считают категорически недопустимыми любые формы давления на журналистов.
"Журналистская работа – это одна из основ любого демократического общества. В то же время защита Украины от врага – обязанность каждого военнообязанного. Это честь, а не инструмент манипуляций", – отметили в министерстве.
Сейчас Министерство обороны совместно с Генштабом и СБУ разбирается в сложившейся ситуации. По результатам обещают отчитаться.
Повестка как наказание: что известно
- 6 апреля "Слідство.Інфо" заявило, что двоих работников Соломенского ТЦК, которые пытались вручить повестку Шульгату, курировал работник СБУ – сотрудник департамента кибербезопасности СБУ, возглавляемый Витюком.
- Предварительно, 4 апреля, "Слідство.Інфо" опубликовало расследование, в котором сообщило, что жена Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в жилом комплексе премиум-класса на столичном Печерске.
- При этом, согласно декларации, за квартиру заплатили 12,8 миллиона гривен, а рыночная цена такого жилья – более 20 миллионов гривен.
- Автором расследования и был журналист Евгений Шульгат. Редакция связывает вручение повестки журналисту с его профессиональной деятельностью. Мол, Витюк использовал повестку как наказание.
- Глава комитета ВРУ по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказал о встрече с главой СБУ Василием Малюком, который, по словам нардепа, "четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания".