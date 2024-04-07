Власне, у незалежній агенції "Слідство․Інфо" припускають, що за цим стоять певні особи СБУ, які до мобілізації жодного стосунку не мають. Сирський наказав провести перевірку, подякувавши ЗМІ за роботу.

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Реакція Сирського на скандал

Головнокомандувач Збройних Сил наголосив, що результати перевірки, яку доручили провести генералові-лейтенанту Олександрові Павлюку, визначить подальшу долю цієї справи. Він є командувачем Сухопутних військ.

За матеріалами, опублікованими організацією "Слідство․Інфо", я визначив завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки ухвалюватимуть відповідні рішення,

– йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що Збройні Сили України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб, дякуючи українським ЗМІ за антикорупційну діяльність.

Водночас він акцентував на важливості внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками. І йдеться не лише про протистояння в інформаційному просторі, а й – на полі бою.

Ми бережемо пам'ять про журналістів, які загинули на полі бою. Військовослужбовці щиро вдячні працівникам медіа, які нині допомагають боронити інформаційний простір України та світу від російської пропаганди. Їх внесок у майбутню перемогу України – безпрецедентний.

Важливо! За словами генерал-лейтенанта, сотні журналістів з початку широкомасштабного вторгнення стали до лав Сил оборони. Професійні медійники проявили себе відданими патріотами.

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