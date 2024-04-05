Журналісти виявили, що Юлія Вітюк стала власницею розкішної квартири в престижному районі столиці. За документами, вартість покупки становить 12,8 мільйона гривень, хоча ринкова ціна житла може сягати понад 20 мільйонів.
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Чи дотягують заробітки до витрат?
За даними розслідування, офіційна зарплата Іллі Вітюка, яка становить 1,8 мільйона гривень на рік, не могла б покрити витрати на таку покупку. Тим часом його дружина, яка веде власний бізнес, за останні два роки задекларувала понад 22 мільйони гривень прибутку.
Дружина Іллі Вітюка є приватним підприємцем, чиї доходи дозволили придбати відповідний об'єкт нерухомості,
– повідомили в Службі безпеки України у відповіді на запит розслідувачів.
На сайтах з продажу нерухомості вказано, що квартира подібної площі та класу може коштувати до 1,5 мільйона доларів. Це майже втричі перевищує середню вартість квадратного метра в Києві. Журналісти не змогли знайти інформацію про бізнес Юлії Вітюк, який приносить їй мільйонні доходи.
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