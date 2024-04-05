Журналісти виявили, що Юлія Вітюк стала власницею розкішної квартири в престижному районі столиці. За документами, вартість покупки становить 12,8 мільйона гривень, хоча ринкова ціна житла може сягати понад 20 мільйонів.

Дивіться також Елітна квартира, мільйонний "бізнес" дружини на OLX: що цікавого в декларації "Слуги" Неклюдова

Чи дотягують заробітки до витрат?

За даними розслідування, офіційна зарплата Іллі Вітюка, яка становить 1,8 мільйона гривень на рік, не могла б покрити витрати на таку покупку. Тим часом його дружина, яка веде власний бізнес, за останні два роки задекларувала понад 22 мільйони гривень прибутку.

Дружина Іллі Вітюка є приватним підприємцем, чиї доходи дозволили придбати відповідний об'єкт нерухомості,

– повідомили в Службі безпеки України у відповіді на запит розслідувачів.

На сайтах з продажу нерухомості вказано, що квартира подібної площі та класу може коштувати до 1,5 мільйона доларів. Це майже втричі перевищує середню вартість квадратного метра в Києві. Журналісти не змогли знайти інформацію про бізнес Юлії Вітюк, який приносить їй мільйонні доходи.

Зверніть увагу! Ситуація викликає питання щодо прозорості доходів високопосадовців та їхніх родин. Відсутність відкритої інформації про діяльність ФОП Юлії Вітюк підсилює сумніви у законності отриманих доходів. Разом з тим подружжя Вітюків від коментарів щодо цієї ситуації відмовилось.

Інші корупційні скандали: останнє