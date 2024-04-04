Після внесення застави Шило має дотримуватися низки обов'язків, зокрема, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет. У разі порушення обов'язків заставу можуть стягнути у дохід бюджету.

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Варто зазначити, що він також не має права спілкуватися з приводу обставин справи із керівником ОПУ Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, главою Мінстратегпрому Олександром Камишіним, віцепрем'єром Олександром Кубраковим та низкою інших осіб.

За даними Центру протидії корупції, один з адвокатів Шила сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП. Йдеться про Сергія Тарасюка.

Справа Артема Шила: що відомо