Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що компанії, які мають європейську юрисдикцію, ходили домовлятися не лише до України, а й тиснули на власних політиків. А їхні політики, в яких ці компанії часто є наповнювачами їх передвиборчих фондів, належним чином реагували для того, щоб натиснути на Україну по дипломатичних каналах.

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Не було належних підстав

Тобто все це працювало для того, щоб цей список закрити. Аргументом було те, що немає юридичних підстав для того, щоб його оголошувати.

Україна, звичайно, має право робити все, що завгодно. Але якщо ви згадуєте якісь європейські компанії в негативному плані, мають бути критерії, відповідно до яких ви залучаєте або не залучаєте ті чи інші компанії до цього переліку,

– наголосив Олег Пендзин.

Критерії повинні бути розроблені не Україною. Вони мають бути погоджені з Європейським Союзом. Проте, оскільки погодити ті критерії з Європейським Союзом було абсолютно нереально за визначенням, Україна користувалася власним баченням. А найдорожче на сьогоднішній момент, що є в бізнесовому світі, це репутація.

"Коли ми з вами говоримо про те ж METRO, воно продовжує торгувати в Росії. Але це французька компанія, яка абсолютно спокійно вийшла на керівництво французького уряду та президента Франції", – зауважив Пендзин.

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