Хто був проти списку міжнародних спонсорів війни

Як відомо, НАЗК створило список компаній, які навіть попри повномасштабне вторгення та злочини російських військових продовжували активно співпрацювати з росіянами та наповнювати їхній бюджет.

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Щоправда, його публічність подобалася не всім. Зокрема, Франція та Китай висловили свої "побажання" для України щодо закриття цього списку. Окрім того, джерела повідомляються, що також може зникнути відповідний вебсайт.

"Чорний список" від НАЗК не мав жодної юридичної сили, однак створював багато репутаційних проблем для компаній, які продовжували співпрацювати з росіянами. У переліку було 50 великих компаній як з Китаю, так і з деяких європейських країн. З Франції тут були Auchan і Leroy Merlin, саме тому Париж також виступив проти списку.

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Відтак, Україні задля підтримки міжнародних партнерів доводиться пом'якшувати свою позицію щодо тих, хто співпрацює з росіянами. Окрім того, стає очевидно, що Україні стає все дедалі важче отримувати підтримку на глобальній арені.

Кабінет міністрів України вже прийняв рішення відмовитися від списку НАЗК. Києву довелося піти на цю умову, хоч розчарування через те, що там були компанії країн-партнерів, навряд чи зникне.