Спонсори війни проти України

Як повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, у списку спонсорів війни проти України вже майже 50 компаній. Вони продовжують працювати на російському ринку, сплачуючи податки окупантам та надаючи їм фінанси для ведення обстрілів та продовження бойових дій.

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На сьогодні в цей реєстр занесено майже 50 компаній. Найбільше з них із Китаю – 14. На другому місці США – 7 компаній. Всі інші – переважно з країн Європейського Союзу,

– розповів Новіков.

За словами очільника НАЗК, багато міжнародних компаній, які продовжують працювати у Росії, звертаються до відомства із планами виходу з території агресора і просять не вносити їх до переліку спонсорів війни. Також відомо про випадки, коли компанії активніше покидали ринок агресора після того, як вони потрапляли у список.

Проте, на жаль, ми щотижня вносимо туди нову транснаціональну компанію, яка продовжує працювати в Росії, сплачує значні податки в російський бюджет,

– додав Новіков.

Реєстр спонсорів війни – це спільний проєкт НАЗК та Refinitiv. Він створений для того, аби не давати можливості міжнародному бізнесу мати репутацію надійного партнера, якщо він продовжує працювати на території Росії.