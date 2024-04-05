Журналисты обнаружили, что Юлия Витюк стала обладательницей роскошной квартиры в престижном районе столицы. По документам, стоимость покупки составляет 12,8 миллиона гривен, хотя рыночная цена жилья может достигать более 20 миллионов.

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Дотягивают ли заработки до расходов?

По данным расследования, официальная зарплата Ильи Витюка, которая составляет 1,8 миллиона гривен в год, не могла бы покрыть расходы на такую покупку. Между тем его жена, которая ведет собственный бизнес, за последние два года задекларировала более 22 миллионов гривен прибыли.

Жена Ильи Витюка является частным предпринимателем, чьи доходы позволили приобрести соответствующий объект недвижимости,

– сообщили в Службе безопасности Украины в ответе на запрос расследователей.

На сайтах по продаже недвижимости указано, что квартира подобной площади и класса может стоить до 1,5 миллиона долларов. Это почти втрое превышает среднюю стоимость квадратного метра в Киеве. Журналисты не смогли найти информацию о бизнесе Юлии Витюк, который приносит ей миллионные доходы.

Обратите внимание! Ситуация вызывает вопрос о прозрачности доходов чиновников и их семей. Отсутствие открытой информации о деятельности ФЛП Юлии Витюк усиливает сомнения в законности полученных доходов. Вместе с тем супруги Витюк от комментариев по этой ситуации отказались.

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