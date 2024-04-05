Керівники однієї військової частини в Кропивницькому обвинувачуються у привласненні бюджетних коштів. Мовиться про суму в розмірі 9,7 мільйона гривень.

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Що відомо про справу

Встановлено, що командир та його заступник під час проведення тендерних закупівель майже удвічі завищили вартість деталей для авіаційної техніки та визначили такі умови, що виграти тендер змогла виключно підконтрольна компанія-постачальник.

У результаті оборудки державний бюджет втратив 9,7 мільйона гривень, які посадовці поклали собі у кишеню.

Працівники ДБР завершили вже розслідування кримінального провадження щодо горе-командирів. Керівники частини обвинувачуються у привласненні бюджетних коштів – ч. 5 ст. 191 КК України.

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Обвинувальний акт вже направили до Вищого антикорупційного суду України.

Санкція статей, у яких звинувачують командирів, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Тим часом у Чернігівській області СБУ затримала військовослужбовця обласного ТЦК та СП.

На Чернігівщину затримали працівника ТЦК