Зазначимо, що помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув 6 листопада – у день свого народження. Він отримав у подарунок від підозрюваного офіцера гранати – загиблий подумав, що це подарункові чарки.

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Підозру офіцеру змінили

Досудове розслідування у справі загибелі Геннадія Частякова завершено. Як розповіли у ДБР, підозрюваний військовий у той трагічний день передав загиблому вибуховий "подарунок" з гранатами з нагоди дня народження.

При цьому він не попередив, що гранати бойові та не пересвідчився, що загиблий та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що вибухівка справжня – що й призвело до трагічної загибелі.

Як наслідок, під час розпакування "подарунка" вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження,

– розповіли у ДБР.

Першочергово офіцеру, який подарував гранати, повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів. Однак після завершення розслідування підозру перекваліфікували – тепер йому інкримінують викрадення, привласнення та збут боєприпасів, вбивство через необережність та нанесення тяжкого тілесного ушкодження через необережність.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.

Що відомо про загибель Частякова