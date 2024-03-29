Отметим, что помощник Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб 6 ноября – в день своего рождения. Он получил в подарок от подозреваемого офицера гранаты – погибший подумал, что это подарочные рюмки.
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Подозрение офицеру изменили
Досудебное расследование по делу гибели Геннадия Частякова завершено. Как рассказали в ГБР, подозреваемый военный в тот трагический день передал погибшему взрывной "подарок" с гранатами в честь дня рождения.
При этом он не предупредил, что гранаты боевые и не убедился, что погибший и другие присутствующие в рабочем кабинете поняли, что взрывчатка настоящая – что и привело к трагической гибели.
Как следствие, во время распаковки "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки. От полученных ранений он погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжкие телесные повреждения,
– рассказали в ГБР.
Первоначально офицеру, который подарил гранаты, сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов. Однако после завершения расследования подозрение переквалифицировали – теперь ему инкриминируют похищение, присвоение и сбыт боеприпасов, убийство по неосторожности и нанесение тяжкого телесного повреждения по неосторожности.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. После ознакомления стороной защиты и потерпевшими с материалами досудебного расследования дело будет направлено в суд.
Что известно о гибели Частякова
- На день рождения Геннадия Частякова его коллега подарил ему деревянную коробку с бутылкой виски "Black Label" и 6 гранатами. Именно одна из них и взорвалась при неосторожном обращении – мужчина не знал, что они боевые. Свидетели подтверждают, что дарителем был коллега погибшего – полковник Тимченко.
- Из-за трагического случая пострадали также дети Частякова: 13-летний сын военного находится в тяжелом состоянии. А дочь получила незначительные легкие повреждения.
- В кабинете коллеги провели обыск и обнаружили еще 2 гранаты того же типа.
- Сообщалось, что по делу опросили 20 свидетелей – это люди, которые работают в месте, где Частяков получил подарок. Было назначено более 10 судебных экспертиз, в частности, экспертизы взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва, дактилоскопические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, а также психологическую с применением полиграфа.