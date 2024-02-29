Государственное бюро расследований сообщило, что правоохранители проверяют несколько версий относительно гибели Частякова.

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Какие версии проверяет следствие относительно гибели Частякова

В частности, среди версий, которые проверяет ГБР: возможная гибель потерпевшего в результате нарушения правил обращения со взрывными устройствами, несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством и другие.

Некоторые экспертизы пока продолжают проводить

Сообщается, что следствие допросило уже примерно 20 свидетелей, провело три следственных эксперимента, добилось и обработало значительное количество документов, в том числе, составляющих государственную тайну.

Следователи также получили материалы служебного расследования, проведенного силами Военной службы правопорядка ВСУ. Было назначено более 10 судебных экспертиз, в частности, экспертизы взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва, дактилоскопические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, а также психологическую с применением полиграфа. Некоторые из экспертиз еще продолжаются.

Также следователи проверяют, законно ли получил в свое пользование гранаты подозреваемый офицер из Аппарата главнокомандующего ВСУ, который подарил их Частякову.

Сотрудничает ли офицер, который подарил гранаты Частякову, со следствием

Журналисты спросили, сотрудничает ли этот офицер со следствием. В ГБР ответили, что его процессуальное поведение, "учитывая его право на защиту, пока не противоречит принципам и требованиям уголовного процессуального законодательства".

Также в ответе ГБР сообщили имя этого офицера – Тимченко А.В.

В ГБР добавили, что вопрос о возможной дополнительной квалификации действий подозреваемого Тимченко будет возможно только по результатам проведения всех необходимых и возможных следственных действий. Сейчас следствие инкриминирует ему незаконный сбыт боевых припасов (взрывных устройств).