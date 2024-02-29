Державне бюро розслідувань повідомило, що правоохоронці перевіряють кілька версій щодо гибелі Частякова.

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Які версії перевіряє слідство щодо гибелі Частякова

Зокрема, серед версій, які перевіряє ДБР: можлива загибель потерпілого в результаті порушення правил поводження із вибуховими пристроями, нещасний випадок внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм та інші.

Деякі експертизи наразі продовжують проводити

Повідомляється, що слідство допитало вже приблизно 20 свідків, провело три слідчі експерименти, домоглося та опрацювало значну кількість документів, зокрема, ті, що становлять державну таємницю.

Слідчі також отримали матеріали службового розслідування, проведеного силами Військової служби правопорядку ЗСУ. Було призначено понад 10 судових експертиз, зокрема, експертизи вибухових пристроїв, вибухових речовин і продуктів вибуху, дактилоскопічні, молекулярно-генетичні, судово-медичні, а також психологічну із застосуванням поліграфа. Деякі з експертиз ще тривають.

Також слідчі перевіряють, чи законно отримав у своє користування гранати підозрюваний офіцер з Апарату головнокомандувача ЗСУ, який подарував їх Частякову.

Чи співпрацює офіцер, який подарував гранати Частякову, зі слідством

Журналісти запитали, чи співпрацює цей офіцер зі слідством. У ДБР відповіли, що його процесуальна поведінка, "враховуючи його право на захист, наразі не суперечить принципам та вимогам кримінального процесуального законодавства".

Також у відповіді ДБР повідомили ім'я цього офіцера – Тімченко О.В.

У ДБР додали, що питання щодо можливої додаткової кваліфікації дій підозрюваного Тімченка буде можливе лише за результатами проведення всіх необхідних та можливих слідчих дій. Наразі слідство інкримінує йому незаконний збут бойових припасів (вибухових пристроїв).