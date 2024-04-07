Собственно, в независимом агентстве "Слидство․Инфо" предполагают, что за этим стоят определённые лица СБУ, которые к мобилизации никакого отношения не имеют. Сырский приказал провести проверку, поблагодарив СМИ за работу.

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Реакция Сырского на скандал

Главнокомандующий Вооруженных Сил отметил, что результаты проверки, которую поручили провести генералу-лейтенанту Александру Павлюку, определит дальнейшую судьбу этого дела. Он является командующим Сухопутных войск.

По материалам, опубликованными организацией "Слидство․Инфо", я определил задачу командующему Сухопутных войск ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут приниматься соответствующие решения,

– говорится в сообщении.

Сырский отметил, что Вооруженные Силы Украины осуждают любые случаи нарушений со стороны военных должностных лиц, благодаря украинским СМИ за антикоррупционную деятельность.

В то же время он акцентировал на важности вклада журналистов в борьбу с российскими захватчиками. И речь идет не только о противостоянии в информационном пространстве, но и – на поле боя.

Мы бережем память о журналистах, погибших на поле боя. Военнослужащие искренне благодарны работникам медиа, которые сейчас помогают защищать информационное пространство Украины и мира от российской пропаганды. Их вклад в будущую победу Украины – беспрецедентный.

Важно! По словам генерал-лейтенанта, сотни журналистов с начала широкомасштабного вторжения стали в ряды Сил обороны. Профессиональные работники СМИ проявили себя преданными патриотами.

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