Про це розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції. Максим Ахрамєєв наголосив, що людей розшукують після внесення даних до інформаційної системи.

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"Виключно доставляємо"

Ахрамєєв зазначив, що механізм врегульований постановою Кабміну, де передбачено звернення. Воно надсилається до підрозділів поліції. Далі правоохоронці вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції й починають перевірку.

Після встановлення таких осіб ми доставляємо, виключно доставляємо, до найближчого ТЦК та СП з метою з'ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП,

– підкреслив полковник.

Коротка довідка. Йдеться про порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку.

Ахрамєєв також наголосив, що поліцейські розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи. Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП. У документі зазначають час та місце розгляду справи по суті. Коли особа прибуває, або одразу же на місці, виноситься постанова.

Якщо людина, щодо якої винесли таку постанову, може довести, що причини неприбуття поважні, то адміністративна справа закривається.

Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з'явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу,

– підкреслив полковник.

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Цікаво! Нещодавно Уповноважений з прав людини заявив, що працівники ТЦК не мають права затримувати людей на вулиці. Дмитро Лубінець підкреслив, що тільки поліція має повноваження зупиняти, перевіряти документи та висувати законні вимоги. Якщо ж йдеться про рейди, то поліцейські мають бути в складі групи без винятку.