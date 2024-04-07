Об этом рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции. Максим Ахрамеев отметил, что людей разыскивают после внесения данных в информационную систему.

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"Исключительно доставляем"

Ахрамеев отметил, что механизм урегулирован постановлением Кабмина, где предусмотрено обращение. Оно направляется в подразделения полиции. Далее правоохранители вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку.

После установления таких лиц мы доставляем, исключительно доставляем, в ближайшее ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП,

– подчеркнул полковник.

Краткая справка. Речь идет о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета.

Ахрамеев также отметил, что полицейские разыскивают людей после внесения данных в информационную систему. Составляется протокол уполномоченным офицером ТЦК и СП. В документе указывают время и место рассмотрения дела по существу. Когда лицо прибывает, или сразу же на месте, выносится постановление.

Если человек, в отношении которого вынесли такое постановление, может доказать, что причины неприбытия уважительные, то административное дело закрывается.

Если же лицо не имеет возможности доказать, что он не явился по важным причинам, то составляется постановление о наложении административного штрафа,

– подчеркнул полковник.

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Интересно! Недавно Уполномоченный по правам человека заявил, что работники ТЦК не имеют права задерживать людей на улице. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что только полиция имеет полномочия останавливать, проверять документы и выдвигать законные требования. Если же речь идет о рейдах, то полицейские должны быть в составе группы без исключения.