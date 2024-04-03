В інтерв'ю для української преси Дмитро Лубінець, омбудсман Верховної Ради України, наголосив, що територіальні центри комплектування не мають права самостійно зупиняти та затримувати громадян на вулицях країни.
Дивіться також Новий закон, виїзд студентів і жодних "обмежено придатних": якою буде мобілізація у квітні
Поліція – головний регулятор на вулицях
За словами Лубінця, правильний підхід до виявлення осіб, які ухиляються від мобілізації, демонструють ТЦК у Полтавській області, де військові співпрацюють з Національною поліцією.
Тільки поліція має повноваження зупиняти людей, перевіряти документи та висувати законні вимоги. Якщо ж ідеться про рейди, то представники поліції мають бути в складі групи без винятку,
– акцентував Лубінець.
Омбудсман також висловився проти розширення повноважень ТЦК, як це було запропоновано у першій версії законопроєкт про мобілізацію. Він наголосив на важливості дотримання прав громадян.
Більше про мобілізаційний законопроєкт
- Ще 26 грудня 2023 року уряд України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який мав на меті вдосконалити процес мобілізації та військового обліку. Цей крок став відповіддю на потребу зміцнення обороноздатності країни в умовах переходу до тривалої війни.
- Президент Володимир Зеленський наголошував на важливості обговорення ініціативи, згадуючи про пропозицію військових призвати до 500 тисяч резервістів. Хоча й згодом він сказав, що не бачить в такому кроці необхідності. Власне, 11 січня законопроєкт було відкликано через критику для доопрацювання з урахуванням пропозицій депутатів.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив про підготовку нової редакції законопроєкту, яка вже була узгоджена з парламентським комітетом з національної безпеки. 30 січня Кабмін затвердив оновлений документ і передав його до парламенту.
- 7 лютого оновлений законопроєкт здобув підтримку у першому читанні, що свідчить про готовність Верховної Ради до подальшого вдосконалення мобілізаційних процесів. Водночас Давид Арахамія висловився проти блокування рахунків ухильників від служби.
- Цими днями Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, повідомив про завершення обговорення ініціативи в комітеті та підготовку до другого читання. Це вказує на прогрес у законодавчому регулюванні мобілізаційних заходів в Україні. Хоча й, слід сказати, що обговорення проєкту закону триває уже досить довго й жваво упродовж останніх місяців.