В інтерв'ю для української преси Дмитро Лубінець, омбудсман Верховної Ради України, наголосив, що територіальні центри комплектування не мають права самостійно зупиняти та затримувати громадян на вулицях країни.

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Поліція – головний регулятор на вулицях

За словами Лубінця, правильний підхід до виявлення осіб, які ухиляються від мобілізації, демонструють ТЦК у Полтавській області, де військові співпрацюють з Національною поліцією.

Тільки поліція має повноваження зупиняти людей, перевіряти документи та висувати законні вимоги. Якщо ж ідеться про рейди, то представники поліції мають бути в складі групи без винятку,

– акцентував Лубінець.

Омбудсман також висловився проти розширення повноважень ТЦК, як це було запропоновано у першій версії законопроєкт про мобілізацію. Він наголосив на важливості дотримання прав громадян.

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