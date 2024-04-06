Підстави для самостійного приходження до ТЦК визначені Порядком проведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок. Про правила загальної мобілізації в Україні розповіла юристка Діана Скумадчук.
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Коли в ТЦК треба приходити без повістки
Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам забороняється змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного ТЦК.
Військовозобов’язані, призовники і резервісти під час воєнного стану мають якнайшвидше повідомити ТЦК та оновити свої дані про фактичне місце проживання у випадку вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання,
– пояснила юристка.
Варто також зазначити, що призовники, військовозобов’язані та резервісти мають звіряти не рідше одного разу на п'ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) військкоматів.
"Тобто людина повинна з’явитись до ТЦК, щоб оновити свої облікові дані. Якщо ви переїжджаєте або реєструєте місце проживання в іншому місці, вам також потрібно прийти особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання з усіма необхідними документами до відповідного ТЦК та СП для того щоб стати на військовий облік", – додає Скумадчук.
Чи можуть мобілізувати тих, хто вперше прийшов до ТЦК
Якщо чоловік прийшов самостійно і вперше до ТЦК та СП, щоб оновити облікові дані або для постановки на військовий облік, його також можуть мобілізувати. Це стосується випадків, коли у чоловіка немає підстав для оформлення відстрочки від мобілізації, які передбачені ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.
Загалом якщо людина давно не проходила ВЛК або загубила військово-обліковий документ, то їй одразу дадуть направлення для проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити її ступінь придатності для проходження військової служби. Після цього його дійсно можуть мобілізувати, якщо ТЦК та СП вбачає у цьому потребу,
– наголошує юристка.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Любінець категорично виступив проти силової мобілізації. Він зазначив, що у питаннях мобілізації варто керуватися законодавством і додав, що не варто розширювати права ТЦК.
- Відтепер чоловіки, яких раніше визнали обмежено придатними до військової служби, повинні пройти повторний медичний огляд. Військово-лікарська комісія має визначити, до якої категорії належить людина, яку раніше визнали "обмежено придатною", адже тепер існує лише "придатний" та "непридатний" до служби.
- Володимир Зеленський 2 квітня підписав три нові закони про мобілізацію. Зокрема, тепер мобілізувати можуть чоловіків від 25 років, а не від 27, як було раніше.