Пролив світло на ситуацію народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Бакумов. Він звернув увагу на те, що мережею поширюється інформація про те, що чоловікам призовного віку світить 5 років ув'язнення за відмову від проходження ВЛК. Мовиться про внесення змін до Кримінального кодексу України у законопроєкті №10379.

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Що каже нардеп про буцімто "5 років тюрми"

Цей законопроєкт розписаний для підготовки на мене, тому готую його до розгляду парламентом згідно з резолюціями керівництва. Було проведено робочі наради народних депутатів з представниками міністерства оборони та командування Збройних Сил України,

– зазначив він.



Бакумов зазначив, що законопроєкт підписаний для підготовки на нього / Скриншот

Бакумов додав, що у нього достатньо підстав вважати, що Комітет виключить всі зміни до кримінального кодексу. Себто, за його словами, у ньому не буде жодних змін.

Він також наголосив, що розміри штрафів, які пропонують внести у проєкті до Кодексу України про адміністративні правопорушення, будуть дуже суттєво зменшені. За його словами, не буде жодних сотень тисяч гривень.

Що пишуть у мережі

Власне, низка телеграм-каналів і медіа написали, посилаючись на законопроєкт, про те, що за відмову від проходження медичного огляду буцімто загрожує до 5 років тюрми.

І що, мовляв, парламент планує 10 – 11 квітня розглянути законопроєкт, у якому відмова від проходження ВЛК буцімто буде вважатися ухиленням від призову та каратиметься ув'язненням.



У мережі писали про ув'язнення на 5 років за відмову від ВЛК / Скриншот

Також писали, посилаючись на законопроєкт, про те, що за неявку до ТЦК та СП за повісткою очікується солідний штраф. Мовиться про суму, яка буцімто сягатиме до 204 тисяч гривень.

Мобілізація буде м'якшою

На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, ситуація під контролем, і що нам не потрібно мобілізовувати 500 тисяч людей, як говорив раніше Валерій Залужний.

За словами прем'єра, змінили Головнокомандувача ЗСУ, котрий провів аудит Сил оборони. Після цього почалися ротації на лінії фронту. І сталося це вперше за роки повномасштабного вторгнення.

Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде більш м'якою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців,

– зазначив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, наша держава наразі очікує на техніку з Заходу, адже нові бригади Сил оборони вже укомплектовані.