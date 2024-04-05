Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мобілізація буде м'якшою. За його словами, ситуацію контролюють.
Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково
Всі завдання виконають
Шмигаль сказав, що було змінено головкома ЗСУ, той провів аудит Сил оборони, почались ротації на лінії фронту – вперше за роки повномасштабної війни.
Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде більш м'якою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців,
– зазначив Шмигаль.
Він пояснив, що зараз Україна очікує на західну техніку, адже нові бригади Сил оборони вже укомплектовані.
Зеленський також це коментував
- За словами Володимир Зеленського, Україні наразі не потрібна мобілізація 500 тисяч людей. Це стало зрозуміло завдяки аудиту, який провів Главком Олександр Сирський.
- Президент підкреслив, що він знайшов ресурс всередині Збройних Сил. Мовиться про військовослужбовців, які були призвані, але не брали участі у бойових діях. Відповідно, їх відправлять на фронт.
- Зеленський зауважив, що він поки не готовий назвати кількість осіб, яку треба додатково призвати.