Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мобілізація буде м'якшою. За його словами, ситуацію контролюють.

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Всі завдання виконають

Шмигаль сказав, що було змінено головкома ЗСУ, той провів аудит Сил оборони, почались ротації на лінії фронту – вперше за роки повномасштабної війни.

Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде більш м'якою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців,

– зазначив Шмигаль.

Він пояснив, що зараз Україна очікує на західну техніку, адже нові бригади Сил оборони вже укомплектовані.

Зеленський також це коментував