Пролил свет на ситуацию народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов. Он обратил внимание на то, что сетью распространяется информация о том, что мужчинам призывного возраста светит 5 лет заключения за отказ от прохождения ВВК. Говорится о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины в законопроекте №10379.

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Что говорит нардеп о якобы "5 годах тюрьмы"

Этот законопроект расписан для подготовки на меня, поэтому готовлю его к рассмотрению парламентом согласно резолюциям руководства. Были проведены рабочие совещания народных депутатов с представителями министерства обороны и командования Вооруженных Сил Украины,

– отметил он.



Бакумов отметил, что законопроект подписан для подготовки на него / Скриншот

Бакумов добавил, что у него достаточно оснований считать, что Комитет исключит все изменения в уголовный кодекс. То есть, по его словам, в нем не будет никаких изменений.

Он также отметил, что размеры штрафов, которые предлагают внести в проект в Кодекс Украины об административных правонарушениях, будут очень существенно уменьшены. По его словам, не будет никаких сотен тысяч гривен.

Что пишут в сети

Собственно, ряд телеграм-каналов и медиа написали, ссылаясь на законопроект, о том, что за отказ от прохождения медицинского осмотра якобы грозит до 5 лет тюрьмы.

И что, мол, парламент планирует 10 – 11 апреля рассмотреть законопроект, в котором отказ от прохождения ВВК якобы будет считаться уклонением от призыва и будет караться заключением.



В сети писали о заключении на 5 лет за отказ от ВВК / Скриншот

Также писали, ссылаясь на законопроект, о том, что за неявку в ТЦК и СП по повестке ожидается солидный штраф. Говорится о сумме, которая якобы будет достигать до 204 тысяч гривен.

Мобилизация будет более мягкой

Это подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, ситуация под контролем, и что нам не нужно мобилизовать 500 тысяч человек, как говорил ранее Валерий Залужный.

По словам премьера, сменили Главнокомандующего ВСУ, который провел аудит Сил обороны. После этого начались ротации на линии фронта. И произошло это впервые за годы полномасштабного вторжения.

Мы понимаем, что сейчас нужно не так много людей, поэтому мобилизация будет более мягкой. Думаю, течение этого года мы выполним все необходимые задачи по мобилизации украинцев,

– отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, наше государство сейчас ожидает технику с Запада, ведь новые бригады Сил обороны уже укомплектованы.