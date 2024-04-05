Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, второе чтение законопроекта №10449 состоится уже на следующей неделе.

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Голосование уже скоро

Так, народный избранник в телеграм-канале обнародовал предварительную повестку дня на ближайшую пленарную неделю. Заседание Верховной Рады запланировано на 10 – 11 апреля. На нем чиновники намерены рассмотреть только три вопроса:

законопроект о мобилизации;

законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации под №10379.

законопроект о мобилизации осужденных лиц под №11079-1.

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Далее депутаты присылали поправки.

29 марта Комитет по нацбезопасности завершил рассмотрение всех 4269 поправок. Известно, что было, в частности, отклонено предложение депутатов о экономическом бронировании граждан, учитывая высокую зарплату и уплаченные налоги.

Также профильный комитет назвал ряд самых абсурдных изменений, которые предлагали народные избранники. Среди них право на отсрочку для всех депутатов районных и городских советов, которые должны выполнять свои полномочия без оставления основного места работы.

Какие основные изменения прописаны в новом законопроекте

Главные нововведения, предусмотренные документом под №10449, включают:

введение обязательной базовой военной подготовки. В то же время будет утвержден перечень категорий граждан, освобождающихся от такой обязанности.

отмена срочной службы – вместо нее базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время, в военное – на 3 месяца.

граждане 18 – 24 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы.

граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста, то есть 25 лет.

Отметим, что президент Зеленский подписал 2 апреля 3 новых закона о мобилизации. Глава государства снизил призывной возраст, отменил статус "ограниченно годный", согласовал создание е-кабинетов для военных, а также отдельным указом разрешил студентам до 22 лет выезжать за границу на учебу.