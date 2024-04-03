Тепер чоловіки набуватимуть статусу військовозобов'язаних у 25 років, а не у 27, як було раніше. Тобто їх можуть мобілізувати, передає 24 Канал.

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Зміни ініціювали ЗСУ та Міноборони

Деякі положення закону стосуються строкової служби, яку замінить базова військова підготовка з ухваленням нового закону про мобілізацію. До слова, робота над ним триває досі.

Положення про зниження призовного віку набуває чинності з наступного дня його опублікування. Верховна рада ухвалила його ще у травні 2023 року, але документ не підписував президент через те, що це питання було чутливим для суспільства.

Зміни ініціювали Міноборони та Збройні сили.

В Україні скасовано статус "обмежено придатний"