Теперь мужчины будут приобретать статус военнообязанных в 25 лет, а не в 27, как было раньше. То есть их могут мобилизовать, передает 24 Канал.
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Изменения инициировали ВСУ и Минобороны
Некоторые положения закона касаются срочной службы, которую заменит базовая военная подготовка с принятием нового закона о мобилизации. К слову, работа над ним продолжается до сих пор.
Положение о снижении призывного возраста вступает в силу со следующего дня его опубликования. Верховная Рада приняла его еще в мае 2023 года, но документ не подписывал президент из-за того, что этот вопрос был чувствительным для общества.
Изменения инициировали Минобороны и Вооруженные силы.
В Украине отменен статус "ограниченно годный"
- В Украине отменили статус "ограниченно годный". Теперь ВВК будет разделять граждан только на "годных" и "непригодных" к службе.
- 2 апреля президент вернул с подписью "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".
- В нем, в частности, предлагалось отменить статус "ограниченно годный".